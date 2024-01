Gigliola Cinquetti chi è, storica cantante italiana/ “Sono consapevole di ciò che ho rappresentato”

Gigliola Cinquetti chi è: carriera musicale

Nel pomeriggio di oggi, Da noi a Ruota Libera ospiterà una storica cantante e conduttrice italiana: si tratta di Gigliola Cinquetti. Nata il 20 dicembre del 1947, si diploma a liceo artistico di Verona e poi si iscrive alla facoltà di Architettura prima e a quella di Filosofia dopo.

Interrompe gli studi per dedicarsi alla sua vera passione, la musica. Studia pianoforte al Conservatorio di Verona e poi raggiunge il suo primo traguardo, vincendo il Festival di Castrocaro del 1963. Con il noto singolo Non ho l’età ha partecipato, l’anno seguente, al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest. Nel corso della sua carriera Cinquetti ha realizzato 21 album e 53 singoli. Il successo della cantante è internazionale e i suoi dischi hanno venduto circa 15 milioni di copie.

Gigliola Cinquetti, artista storica della canzone italiana, ha parlato dei suoi lunghi trent’anni di carriera durante i quali le sue apparizioni si sono sempre più diradate. Ai microfoni de Il Mattino, la cantante ha spiegato i motivi della sua assenza: “Innanzitutto diciamo che gli autori, i produttori, i discografici si indirizzano preferibilmente verso artisti più giovani. Io sono cosciente di cosa ho rappresentato e di cosa sono oggi: mi considero un distillato di quello che fui, la mia è una storia in gran parte evaporata.

E ancora: “Una cosa accaduta per scelta mia e del pubblico. Con il passare del tempo ho capito di preferire la normalità, una vita tranquilla, di relazioni semplici con le persone. Non mi serve nulla di straordinario”. Cinquetti ha poi svelato se parteciperebbe al Festival di Sanremo: “Se me lo chiedessero ci andrei sicuramente: ma so che non capiterà. Cantare è una cosa che ho sempre amato fare, che fosse per qualche amico o per la sterminata platea televisiva, anche se le mie preferenze vanno al teatro. E a questo proposito stiamo pianificando“.











