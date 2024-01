Gigliola Cinquetti: “Loredana Bertè una volta è sparita con mio figlio”/ “A Mia Martini devo molto”

Da noi a ruota libera, Gigliola Cinquetti: “Loredana Bertè una volta è sparita con mio figlio”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera è stata ospite Gigliola Cinquetti. La cantante che nel lontano 1964 a soli 16 anni ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Non ho l’età nel programma di Francesca Fialdini ha ripercorso la sua lunga carriera tra aneddoti divertenti e retroscena rivelando che una volta, all’epoca sua vicina di casa, Loredana Bertè è sparita con il figlio Giovanni: “Quando è nato il mio bambino Giovanni Loredana è passata per salutarmi ed è arrivata a sopresa. Ma io aspettavo la baby sitter e le ho detto che dovevo insegnarle dove andare e Loredana fa vado io vado ed è partita.”

Gigliola Cinquetti a Da noi a ruota libera ha continuato il suo divertente aneddoto rivelando che Loredana Bertè, sparita con suo figlio Giovanni e la baby sitter, l’ha fatto preoccupare moltissimo: “Poi non tornano, io mi metto le mani nei capelli. Finalmente ritornano io ero piuttosto agitata ed anche mio marito preoccupato anche se mi diceva ‘no vedrai che torna’ perché lui è calmo e soprattutto grande ammiratore di Loredana mentre io avevo cominciato a dirgliene di ogni.” La cantante a Francesca Fialdini ha poi rivelato: “Arrivano e vedo il bambino che non aveva mai dormito da quando era nato che ronfava tutto sporco di gelato e cioccolato. La baby sitter era trasformata, sembrava una pop star. E Loredana mi guarda e mi fa: ‘hai visto come te li ho cambiati.'”

Gigliola Cinquetti e l’amicizia con Loredana Bertè e Mia Martini

Sono molto diverse e praticamente una l’opposto dell’altra, invece, Gigliola Cinquetti e Loredana Bertè sono molto amiche. Per un periodo hanno abitato vicino e quando la Cinquetti l’ha imitata a Tale e Quale Show la rocker la chiamava spesso per darle consigli. Un rapporto molto solido, inoltre, Gigliola Cinquetti lo aveva anche con la sorella di Loredana Mia Martini, scomparsa prematuramente nel 1995: “Mi ha insegnato molto”

Infine, Gigliola Cinquetti a Da noi a ruota libera ha parlato delle sue più grandi passioni. Ama viaggiare, per scoprire e conoscere nuovi popoli e culture. E poi ha aggiunto di non credere nei confini e nelle limitazioni. Infine, la cantante ha ricevuto un’inattesa e bella sorpresa nel talk di Francesca Fialdini alcune lettere del passato scritte dai suoi fan.

