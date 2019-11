Gilet gialli, scontri con la polizia a Parigi/ Video, transenne in fiamme: 41 arresti

Gilet gialli: oggi si festeggia l’anniversario dall’inizio delle proteste, registrati scontri tra manifestanti e polizia. 270 manifestazioni in tutta la Francia, tensione a Parigi: le forze dell’ordine hanno reso noto che sono stati arrestato 41 rivoltosi. Al grido di «un anno di rabbia», i gilet jaunes hanno pianificato eventi e cortei contro il Governo: allerta a Champerret, ovest di Parigi, e in Place d’Italie, sud della capitale transalpina. Dopo aver tentato il blocco sul perpherique, nota tangenziale, i manifestanti hanno dato fuoco ad alcune transenne e hanno dato vita a tafferugli con la Gendarmerie: le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni. Gruppi di manifestanti presenti anche nella zona vietata degli Champs-Elysees. Paura a mezzogiorno in un bar parigino: come riporta Le Parisien, i gilet gialli hanno lanciato lacrimogeni all’interno del locale, non sono stati registrati feriti.

GILET GIALLI, SCONTRI A PARIGI: 41 ARRESTI

Le autorità hanno disposto ingenti controlli e presidi per monitorare le attività dei gilet jaunes: BFM ha segnalato che sono presenti anche pompieri in borghese infiltrati in alcuni cortei per prevenire eventuali atti incendiari. Registrato un assalto a una banca ad Avenue d’Italie: i rivoltosi hanno distrutto la vetrina di una filiale HBSC, con tanto di bidoni della spazzatura incendiati. Preparati cannoni ad acqua per contrastare i manifestanti. Le Monde parla di situazione di massima allerta: in seguito a danneggiamenti di automobili e locali, la polizia è stata chiamata ad intervenire in più di un’occasione per disperdere gruppi di violenti, per lo più incappucciati. Il centro commerciale di Italie 2 è stato chiuso dopo un tentativo di assalto. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: il bilancio per il momento è fermo a 41 arresti e 1497 controlli preventivi.





