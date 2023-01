“Gina Lollobrigida donna irrefrenabile”/ Delli Colli “Fu facile preda di qualcuno…”

Laura Delli Colli, che ha frequentato e conosciuto la grande Gina Lollobrigida, è stata intervistata stamane da I Fatti Vostri, per ricordare appunto la diva del cinema scomparsa ieri all’età di 95 anni: “La ricordo come una donna irrefrenabile, grande professionista e simpatica. Una decina di anni fa eravamo stati assieme ad Assisi per un evento dedicato a lui: arrivò su una macchina sportiva e bassa avevamo paura non potesse uscire invece era una ragazza di 85 anni”.

Sul film Pane, Amore e Fantasia: “L’Italia cambiava, lei che esplode, vicina a De Sica una coppia meravigliosa. Io vengo da una famiglia di cinema e di quel periodo ho sempre avuto racconti di queste protagoniste. La Lollo di allora era l’immagine del Paese che cambiava: prima una ragazzina popolare poi è andata in America… La prima volta un produttore superfamoso la chiamò ma dopo un po’ di tempo se ne andò, poi la richiamarono e girò anche in Europa con tutti i più grandi registi internazionali, e vicino ai grandi di Hollywood come Sean Connery e anche Humprhey Bogart secondo cui Gina Lollobrigida faceva sembrare Marilyn Monroe Shirley Temple”.

GINA LOLLOBRIGIDA RACCONTATA DA LAURA DELLI COLLI

Laura Delli Colli ha proseguito: “Gina Lollobrigida è stata una grande attrice ma è stata anche un’icona di costume e una protagonista da varietà. Tra l’altro era bellissima anche senza quel tocco anni ’50 che sottolineavano le forme. Quelle forme hanno in qualche modo lanciato l’idea della maggiorata, ha lasciato il segno”.

Sugli ultimi anni di Gina Lollobrigida, Laura Delli Colli ha concluso: “Dopo degli amore stabili la sua esuberanza è diventata un fattore irresistibile anche per i più giovani e c’è quindi tutta una parte di cronaca che le ha dato delle amarezze, anche se è stata addirittura ammirata da Fidel Castro. Diciamo che è stata facile preda di qualcuno che le ha reso la vita amara nonostante fosse stata sensibile alle lusinghe”.

