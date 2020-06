Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla/ “Documenti incredibili a Live Non è la D’Urso”

Pubblicità

Gina Lollobrigida protagonista di un’altra puntata di Live Non è la D’Urso. Lo ha anticipato Barbara D’Urso al Tg5, svelando in anteprima cosa ci aspetta nella puntata di stasera. «Abbiamo dei documenti incredibili sul caso di Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, che è accusato di circonvenzione d’incapace», ha dichiarato la conduttrice senza però sbilanciarsi sui colpi di scena che ci saranno tra poco. Nei giorni scorsi l’attrice era tornata a parlare del rapporto difficile col figlio e il nipote in occasione della nascita di Gina Junior, figlia del suo manager, nata dalla relazione tra quest’ultimo e la compagna Adriana Prestipino Giarritta. La diva è da tanti anni ormai al centro di uno scontro molto accesso nella sua famiglia, in particolare col figlio Milko e il nipote Dimitri, schierati contro il suo manager, il quale è stato rinviato a giudizio. Proprio questa battaglia giudiziaria ha provocato grande dolore a Gina Lollobrigida, la quale in un’intervista al settimanale Chi aveva espresso la volontà proprio di riabbracciare i suoi cari.

Pubblicità

GINA LOLLOBRIGIDA E ANDREA PIAZZOLLA, NUOVI COLPI DI SCENA

Proprio Andrea Piazzolla è stato protagonista la settimana scorsa a Live Non è la D’Urso, puntata a cui ha partecipato Javier Rigau, l’uomo che è stato denunciato da Gina Lollobrigida per averla sposata a sua insaputa. «Io sono stata l’avvocato di Gina fino a quando Andrea Piazzola non è entrato nella sua vita e ha interrotto la relazione con me ma anche con tutte le altre persone vicine a lei», le parole dell’ex avvocatessa dell’attrice. «Gina è stata isolata, persuasa e convinta e persino davanti al giudice ha negato di conoscermi quando io avevo anche altri tipi di procure per rappresentarla in tribunale», aggiunse da Barbara D’Urso. Poi il colpo di scena: la copertina di Chi con Andrea Piazzolla che mostra la figlia, in braccio proprio a Gina Lollobrigida. «Lei ora è tanto piccola e io molto grande… Però desidero godermela il più possibile. Era molto tempo, per esempio, che non cantavo. Ora mi diverte farlo per aiutarla ad addormentarsi», il racconto di Gina Lollobrigida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA