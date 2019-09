Gina Lollobrigida/ Madrina di Miss Italia: “Il talento delle donne disturba i maschi”

Gina Lollobrigida madrina di Miss Italia 209

La serata finale di Miss Italia 2019 non poteva che trovare la sua madrina in Gina Lollobrigida, una delle dive del cinema internazionale che vediamo ancora attiva sul piccolo schermo. Le polemiche non sono mancate in queste settimane, grazie alla scrittrice Dacia Maraini e l’invettiva lanciata fra le pagine de Il Corriere della Sera contro i vertici Rai. Il motivo è la mercificazione del corpo delle donne, dato che l’aspetto è alla base del concorso di bellezza. La Lollobrigida ha scelto alcuni giorni fa di replicare alla scrittrice tramite un articolo de La Stampa, sottolineando di quanto in realtà questo tipo di pensiero sia fin troppo retrò. “Il talento delle donne disturba i maschi“, dichiara infatti al giornalista, “non stiamo assolutamente al traguardo. Ha visto quante poche donne tra i politici che contano?“, ha continuato ricordando anche di come il mondo dello spettacolo non sia immune a questa piaga ancora attuale. “Devono essere indipendenti, capaci di difendersi e di sbattere la porta quando ce n’è bisogno“, dirà inoltre rivolgendosi alle 80 concorrenti in gara.

Gina Lollobrigida pubblica la sua autobiografia

Da concorrente a madrina, Gina Lollobrigida ritornerà a Miss Italia 2019 a distanza di diversi anni dalla sua partecipazione al concorso. La troviamo infatti appena ventenne, ancora impegnata a scuola e con una passione fervente per la lirica e l’arte. Si presenterà di preciso nel ’47, alcuni anni prima di diventare popolare come attrice in tutto il mondo. In quella particolare occasione, si scopre grazie alla scheda circolata in questi giorni su internet, che la Lollobrigida già all’epoca nutriva una forte inclinazione per l’arte della recitazione e di essere sicura di poter avere una carriera seria solo affidandosi alle proprie abilità. Gina Lollobrigida aprirà quindi le danze della finale di Miss Italia 2019 che andranno in onda oggi, venerdì 6 settembre, in diretta su Rai 1. Conosciuta come l’ultima diva grazie a film di successo come Anastasia e I magnifici sette, la Lollobrigida non accenna a fermarsi. “Continuo a lavorare perché per me lavorare è vivere, non posso fare senza far niente“, dichiara infatti a La vita in diretta Estate per annunciare che presto sarà in libreria con la sua autobiografia.

