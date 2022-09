Gina Lollobrigida si è rotta il femore: ricoverata in ospedale/ “Sarà operata domani”

Incidente domestico per Gina Lollobrigida, che si trova ricoverata in ospedale in seguito ad una caduta. L’attrice, che è anche candidata alle elezioni politiche 2022, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha riportato una frattura al femore. Dunque, ora Gina Lollobrigida si trova in un ospedale romano in seguito alla frattura del femore. Per quanto riguarda l’incidente domestico, sarebbe avvenuto ieri. Le condizioni della diva 95enne comunque non destano preoccupazioni, sebbene l’età e la caduta suggeriscano ai medici di mantenere il massimo riserbo, ma dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

A tal proposito, l’agenzia di stampa, che cita l’avvocato Antonio Ingroia, legale di Gina Lollobrigida, ha aggiunto che l’operazione verrà eseguita domani. Qualche particolare in più in merito alle condizioni di Gina Lollobrigida lo offre il Corriere della Sera, spiegando che si tratta di una frattura scomposta al femore.

NUOVI PROBLEMI PER GINA LOLLOBRIGIDA

Nuovi problemi, dunque, per Gina Lollobrigida, che ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale dopo che il suo patrimonio è stato ridimensionato. Ma su questa vicenda è in corso un processo che vede Andrea Piazzolla indagato per circonvenzione di incapace. Si tratta del factotum dell’attrice, che accudisce e si occupa dell’attrice. Nei giorni scorsi l’attrice aveva annunciato la sua ultima avventura, in questo caso politica: aveva annunciato di volersi presentare in una lista di candidati alle prossime elezioni politiche, su suggerimento del suo legale, l’avvocato Antonio Ingroia. «Voglio fare del bene», aveva dichiarato in quell’occasione in un’intervista al Corriere della Sera, peraltro elencando tra i molti protagonisti della stagione politica novecentesca conosciuti pure Indira Ghandi.

