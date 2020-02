Gina Lollobrigida/ Udienza preliminare per Andrea Piazzola rinviata a maggio

Quella di oggi poteva essere una giornata molto importante per la diva Gina Lollobrigida. Oggi, giovedì 13 febbraio, l’amico Andrea Piazzola, imprenditore 32enne, da anni a fianco della 92enne di Subiaco, avrebbe dovuto affrontare il tribunale di Roma, dove si doveva svolgere l’udienza preliminare che lo vedeva come imputato, in quanto i famigliari dell’attrice lo accusano del reato di circonvenzione di incapace. Da tempo la diva del cinema italiano e hollywoodiano, è al centro di un contenzioso riguardante la gestione del patrimonio, e le varie parti in gioco si sono spesso e volentieri scontrate con posizioni differenti. Niente da fare comunque, visto che il tribunale ha deciso di rinviare l’udienza al 14 maggio, per un problema di notifiche. Come spiegato da Storie Italiane, l’atto sarebbe stato notificato alla persona sbagliata, di conseguenza il tutto è stato posticipato. Negli scorsi giorni era uscito allo scoperto proprio Piazzola, che ai microfoni dell’agenzia Ansa aveva specificato: “Sono tra le persone che Gina Lollobrigida ha accanto. E le sono talmente riconoscente per tutto che sono disposto a pagare con la mia vita per difenderla. Chiedo di lasciarla stare. Invece di preoccuparsi della salute di Gina, il figlio Miliko Skofich e il nipote Dimitri, assieme a Javier Rigau, il quale la sposò a sua insaputa, pensano solo al suo patrimonio”.

GINA LOLLOBRIGIDA, LE FORTI PAROLE DI PIAZZOLA

Accuse pesanti quelle di Piazzola, che poi ha aggiunto: “Miliko e Dimitri, parti civili al processo con lo stesso Rigau, condividono persino lo stesso avvocato con quest’ultimo. Ricordo che Rigau aveva sposato Gina per procura e lei ha dovuto denunciare più volte quell’atto come una truffa. Nozze che per fortuna sono state annullate dalla Sacra Rota. Ad oggi quei due familiari – prosegue il 32 enne – hanno dimostrato solo un interesse economico nei confronti di Gina. E non sono corsi quando lei stava male, cosa che invece io faccio standole da sempre vicino. Dicono che lei è a Montecarlo, quando invece è qui a Roma. Io e lei abbiamo un rapporto di famiglia e Miliko non se la può prendere per questo”. Quest’oggi se ne parlerà al programma di Storie Italiane, in onda tutte le mattine su Rai Uno, alla luce anche della recente lettera che la stessa Lollobrigida aveva fatto pervenire al presidente della Repubblica, Mattarella: “Io trattata da criminale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA