Gina Romiti, moglie Cesare Romiti/ Donna instancabile: una vita dedita ai deboli

Gina Romiti è stata la moglie di Cesare Romiti, l’imprenditore italiano e ex presidente e amministratore delegato di Fiat scomparso all’età di 97 anni. Un amore importante quello tra l’imprenditore italiano e la donna suggellato anche dalla nascita di due figli: Maurizio e Piergiorgio. Nel giorno della morte del manager che ha indubbiamente segnato la storia dell’economia italiana ricordiamo anche la compagna di vita con cui ha condiviso tantissimi anni della sua vita. La donna si è sposata con Cesare Romiti nel 1984: una storia d’amore lunga ed importante durante gli anni d’oro di Romiti che in passato è stato anche presidente della Rizzoli. Gina Romiti è scomparsa a soli 78 anni, ma si è fatta conoscere ed apprezzare non solo come la moglie di uno più importanti manager italiani, ma anche come donna per il suo carattere e per la sua propensione ad aiutare i più deboli. La donna, infatti, ha collaborato per diverso tempo con Area, un’associazione impegnata nell’assistenza per i disabili. A ricordarla è stata proprio Gianna Recchi, la segretaria generale di Area che parlando della donna ha detto: “Gina Romiti era da sedici anni consigliere dell’associazione ed è sempre stata una persona molto importante per la sua presenza qui da noi. Ci ha trasmesso una grande capacità operativa, che discendeva dalla sua innata sensibilità per tutti i problemi legati al mondo dell’handicap. Era sempre impegnata con noi e disponibilissima verso le famiglie colpite dal fenomeno della disabilità”.

Gina Romiti, non solo la moglie di Cesare Romiti

Gina Romiti non è stata solo la moglie di Cesare Romiti. Nonostante il peso del marito, uno dei manager più stimati dell’economia italiana, la donna è riuscita a farsi conoscere grazie ad un carattere forte e tenace. “Altra caratteristica che la contraddistingueva era la perseveranza e l’instancabilità” – ha precisato Gianna Recchi, la segretaria generale di Area che ha inoltro ricordato – “lei aveva inventato il mercatino di Natale, una delle nostre principali forme di fundraising che stiamo riorganizzando in questi giorni…e proprio per questo la sua mancanza si sente ancora di più”. Donna instancabile e creativa, la Romiti ha contribuito alla realizzazione concreta di attività a favore dei disabili che coinvolgono anche le famiglie come spazi d’ascolto, laboratori e una Mediateca a cui si è dedicata in prima persona. Anche Donna Marella Agnelli, presidente dell’associazione Area parlando di Gina Romiti ha detto: “proprio grazie alla sua instancabile attività oggi la nostra biblioteca dei software, consultabile sul sito areato.org, può dirsi la più importante d’Italia nel settore”.



