Ginevra Lambruschi si sposa/ Video, proposta di nozze dal fidanzato Mirko Antonucci

I fan di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Ginevra Lambruschi. Qualche anno fa arrivò nello studio di Canale 5 per corteggiare Marco Cartasegna ma la sua permanenza durò poco visto che il tronista la eliminò dopo poco. Da quell’esperienza tante cose sono cambiate: oggi Ginevra è felice al fianco del calciatore Mirko Antonucci e qualche mese fa è diventata mamma per la prima volta, portando alla luce la piccola Sophie.

Una storia d’amore che procede a gonfie vele, al punto tale che lui ha deciso di chiederle di sposarlo. Il video della proposta è stato pubblicato proprio dall’ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 558 mila persone. Una proposta in stile classico per lei, con fidanzato inginocchiato e l’immancabile anello. Il video ha raccolto in pochi istanti centinaia di like e di commenti, tra complimenti e congratulazioni.

Ginevra Lambruschi, tutti i flirt noti

Ginevra Lambruschi, d’altronde, molto nota su Instagram anche per i suoi noti ex fidanzati. Prima di conoscere Mirko Antonucci e prima ancora di Uomini e Donne, la ragazza ha avuto una storia d’amore con il cantante di Amici Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che la fece però molto soffrire. Successivamente ha avuto una storia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura.

In seguito si presentò all’allora tronista Marco Cartasegna, poi seguì una breve frequentazione con Stash dei The Kolors. Infine si è parlato di lei per un flirt con Pierpaolo Pretelli, gossip di cui si è parlato anche nel salotto di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso.

