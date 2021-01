Ginevra Pisani e Sara Arfaoui, professoresse L’Eredità/ “Nessuna rivalità”

Ginevra Pisani (22 anni) e Sara Arfaoui (25 anni) sono le professoresse de “L’Eredità”, lo storico programma di Rai 1, condotto da Flavio Insinna. Le due ragazze fanno parte del programma per per la seconda stagione consecutiva. Intervistate da Tv Sorrisi e Canzoni, Ginevra e Sara hanno parlato del loro rapporto con Flavio Insinna: “L’ho visto per la prima volta a un provino ed ero molto emozionata, sia per l’incontro, sia perché ci tenevo a fare bene. Con la sua disinvoltura mi ha aiutata a superare l’ansia”, ha detto Ginevra Pisani. “All’inizio l’idea di lavorare con una persona tanto famosa, mi incuteva soggezione. Ma lui è così spontaneo che fa subito dimenticare queste cose”, ha aggiunto Sara Arfaoui. Sulle pagine del settimanale, le due professoresse hanno anche rivelato che la squadra di truccatori e costumisti rispettano sempre i loro gusti quando devono scegliere un look.

Ginevra Pisani e Sara Arfaoui, professoresse Eredità: “Non siamo rivali”

Ginevra Pisani e Sara Arfaoui hanno smentito le voci di una possibile rivalità tra loro due: “Ma quale rivalità! Praticamente, abitiamo anche insieme visto che abbiamo due camere nello stesso residence. Ci lasciamo solo nel weekend, quando io torno a Napoli per studiare recitazione e canto”, ha detto Ginevra a Tv Sorrisi e Canzoni. “Siamo così diverse che non c’è rivalità, lei è molto seria, io buffa. Ci completiamo”, ha confermato Sara. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale Sara ha detto di essere single, mentre Ginevra ha detto con aria sibillina: “Diciamo che sono in una fase di studio… con una persona che potrebbe divenne molto, molto importante per me. Fatemi gli auguri”. Ricordiamo che Ginevra Pisani ha avuto una relazione con l’imprenditore Claudio D’Angelo, conosciuto a Uomini Donne.



