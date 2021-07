Ginevra Pisani, nuovo fidanzato dopo Claudio D’Angelo/ Chi è? “Mi sento privilegiata”

Ginevra Pisani è di nuovo innamorata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che abbiamo visto al fianco di Flavio Insinna prima come Professoressa de L’Eredità, poi a Il pranzo è servito su Rai Uno, ha archiviato da tempo la storia con Claudio D’Angelo, il tronista che aveva corteggiato e che l’aveva poi scelta nel dating show condotto da Maria De Filippi. Oggi la 23enne è felice non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche da quello amoroso. Nel suo cuore c’è infatti un nuovo amore, un medico di Napoli che, dunque, non appartiene al mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da poco, circa un mese, e Ginevra ammette di essersi lasciata andare alle sua avances dopo un lungo corteggiamento. A confermarlo è stata proprio lei nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Telepiù.

Ginevra Pisani, chi è il nuovo fidanzato? “Mi sento privilegiata!”

“È accaduto all’improvviso. – ha ammesso Ginevra Pisani alle pagine della nota rivista – E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato, le relazioni sono superficiali, si basano sul mordi e fuggi. Invece io credo nel romanticismo, nel corteggiamento”. Una storia, dunque, appena sbocciata ma, a quanto pare, già importante per Ginevra Pisani che ha poi concluso con una battuta su quella che è stata la relazione con Claudio D’Angelo. “Con Claudio siamo stati insieme due anni, – ha ricordato l’ex corteggiatrice, per poi concludere – è stato il mio primo amore. E l’ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l’entusiasmo si è spento ma non mi pento di nulla”.

