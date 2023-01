Gino Landi, chi è/ Coreografo e regista morto a 89 anni: la carriera tra tv e teatro

Gino Landi, regista e coreografo

Oggi, mercoledì 18 gennaio, nel salotto di Oggi è un altro giorno si ricorderà il regista e coreografo Gino Landi, scomparso ieri a 89 anni. Nato a Milano il 2 agosto 1933, Gino Landi (pseudonimo di Luigi Gregori) si è diviso tra cinema, teatro e tv, collaborando con Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini, Tonino Guerra e tanti altri. Furono i suoi genitori, entrambi artisti di varietà, ad avviarlo allo studio della danza: iniziò come ballerino, passando poi alla coreografia. Fu scoperto da Erminio Macario mentre metteva in scena “Bulli e pupe” con Fanfulla. Nel 1961 fu assistente di Don Lurio in “Giardino d’inverno” per il debutto delle gemelle Kessler. Sue le coreografie di “Canzonissima” del 1971 con Raffaella Carrà, edizione passata alla storia per il celebre balletto “Tuca tuca” in coppia con Enzo Paolo Turchi.

Carly Paoli, chi è/ La cantante italo-britannica che ha conquistato la royal family

Gino Landi: il ricordo di Pippo Baudo

Tra le innumerevoli regie televisive curate da Gino Landi si ricordano quelle di alcune edizioni del Festival di Sanremo, Festivalbar e Partitissima. Da ricordare il suo lungo sodalizio con Pippo Baudo da Fantastico 7 (1986) fino ai programmi Buon compleanno TV (2004) e 150 (2011). “Ho lavorato tantissimo con lui, abbiamo fatto teatro e tanta televisione. Tutti i miei Fantastico erano con la regia e la coreografia di Gino Landi. Era un uomo geniale, aveva lavorato con gli americani. Era un ex ballerino e coreografo eccezionale, veramente straordinario. La sua preparazione artistica era notevolissima. Gli spettacoli più grossi che ho fatto hanno goduto della regia di Gino Landi. È una notizia molto triste”, ha detto il conduttore come riporta Il Secolo XIX. In teatro ha collaborato a lungo con il duo Garinei e Giovannini, per gli spettacoli “Alleluja brava gente”, “Rugantino” e “Aggiungi un posto a tavola”.

LEGGI ANCHE:

Milko Skofic, ex marito Gina Lollobrigida/ Il figlio Andrea Milko: "Riavvicinati"Gina Lollobrigida: com'è morta e carriera/ "Rottura del femore e diversi problemi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA