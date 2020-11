Gino Strada/ “Commissario Sanità in Calabria? Dal governo nessuna proposta formale”

Il fondatore di Emergency, Gino Strada, rompe il silenzio rispetto alla nomina a commissario alla Sanità in Calabria. Su Facebook ha così fatto sapere: “Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del Governo di impegnarmi in prima persona per l’emergenza sanitaria in Calabria”, ha esordito nelle passate ore attraverso il suo profilo ufficiale social. Strada ha spiegato di aver chiesto maggiori delucidazioni sul ruolo che gli era stato paventato, ponendo al tempo stesso delle chiare condizioni: “Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale: non sono disponibile a fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale cambiamento”. Tuttavia, “non mi è stata fatta alcuna proposta formale”, ha aggiunto, rispondendo con queste parole ai tanti commentatori che si sono espressi in questi ultimi giorni. Gino Strada ha voluto precisare di non avere nulla da recriminare nei confronti del governo e delle sue scelte, “Non voglio però neanche alimentare l’equivoco di una mia indecisione”, ha però aggiunto.

GINO STRADA NON SARÀ IL COORDINATORE SANITARIO IN CALABRIA

Gino Strada, in qualità di medico, è convinto che soprattutto in un momento di grande gravità ed emergenza come quella che stiamo vivendo, tutti devono poter dare una mano. Per tale ragione, ha proseguito nel suo stato Facebook chiarificatore delle passare ore, “con questo spirito avevo messo a disposizione il lavoro mio e di Emergency che già opera da 15 anni in molte regioni italiane, Calabria inclusa”. Gino Strada, dunque, non sarà il coordinatore sanitario della Calabria sebbene il suo nome fosse saltato fuori nei giorni scorsi dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, che “non sapeva di dover fare un piano anti Covid” e i dubbi sul successore Zuccatelli. Proposto dalle Sardine, rilanciato dal M5s e sondato dal premier Giuseppe Conte, il nome del fondatore di Emergency era trapelato con grande forza, anche se le sue ultime parole hanno invece smorzato definitivamente l’entusiasmo dei tanti.



