Giocattoli tossici venduti online da Cina/ UE “Attenzione a sostanze chimiche nocive”

Il commercio online di giocattoli è in espansione, soprattutto per quanto riguarda la vendita web da siti di e-commerce di prodotti made in Cina. Una scelta che molti genitori fanno per motivi economici, ma inconsapevoli dei rischi per la salute ai quali possono essere esposti i bambini. Dopo un appello dell’Unione Europea in merito ai pochi controlli nelle dogane per le sostanze chimiche vietate perchè nocive, alcuni esperti ora avvertono gli acquirenti di fare attenzione ad alcune criticità riscontrate, soprattutto in materia di vernici ed involucri, ma anche per la sicurezza dei giochi stessi.

Il quotidiano Süddeutsche Zeitung ha analizzato gli avvisi più frequentemente pubblicati dal Safety Gate, riportando quali sono i principali pericoli e gli articoli non conformi importati in Europa. Si tratta per la maggior parte di giocattoli come bambole e peluche con parti non cucite alla perfezione che potrebbero staccarsi, imbottiture difettose che possono fuoriscire esponendo i più piccoli a rischio soffocamento, ma anche sostanze chimiche utilizzate che rientrano nella lista di quelle vietate perchè cancerogene, tossiche e che potrebbero provocare una grave reazione allergica per inalazione o contatto.

Giocattoli “Made in China” tossici, pochi controlli UE, attenzione agli acquisti online

L’associazione per l’ambiente e la conservazione della natura della Germania, mette in guardia i consumatori dai rischi di contaminazione che presentano i giocattoli per bambini venduti online da siti di prodotti “Made in China“. L’accusa oltre che sulle sostanze stesse utilizzate per la costruzione e per gli involucri è anche sul sistema di controllo delle merci che arrivano in UE, carente dal punto di vista giuridico perchè non in grado di analizzare i vari componenti all’arrivo, e che non prevede sanzioni ai produttori in caso di riscontri di procedure considerate illegali.

Il boom del commercio online ha fatto in modo che sempre più merci prodotte nelle grandi industrie cinesi circolino ogni giorni nei paesi europei, senza alcun problema. Questo però può creare dei gravi pericoli per la salute. Ad esempio nei palloncini gonfiabili sono state trovate alte concentrazioni di nitrosammine, così come piombo in quantità superiori a dieci volte il consentito nelle parti di pistole giocattolo. L’appello degli esperti, non solo in Germania, ora è quello di una regolamentazione più severa, che possa bloccare la spedizione e multare la ditta importatrice qualora dopo controlli risultino in uso vernici o sostanze vietate.











