Giorgia, chi è la compagna di Claudio Amendola/ Un amore “misterioso”, alla larga dal gossip e…

Da un bel pezzo, ormai, Claudio Amendola è felice al fianco della nuova compagna Giorgia: chi è la ragazza misteriosa 15 anni più giovane

Dopo aver rotto con Francesca Neri, il celebre attore romano ha voltato pagina con Giorgia, che continua ad essere etichettata come la compagna misteriosa di Claudio Amendola. Al di là di qualche paparazzata, la coppia è rimasta piuttosto abbottonata e lontana dal gossip; sembra infatti che abbiano deciso di vivere il loro amore alla larga da occhi indiscreti.

Si vocifera che i due vivano insieme a Roma e che lei faccia parte del mondo dello spettacolo, lavorando come costumista. A quanto pare, Claudio e Giorgia si sarebbero conosciuti nell’ambiente lavorativo e sarebbe scoccata la scintilla. Oggi, tra i due prosegue tutto a gonfie vele, anche se sono davvero poche le informazioni pubbliche.

Così Giorgia, la nuova compagna di Claudio Amendola, ha preso il posto di Francesca Neri. L’attore: “Oggi non c’è più spazio per il dolore”

Giorgia, dunque, pare aver preso il posto di Francesca Neri nel cuore di Claudio Amendola, anche se per l’attore romano non è stato semplice accettare la fine di una relazione che evidentemente pensava di poter portare fino in fondo. “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo,” ha ammesso Claudio Amendola in una intervista rilasciata a Belve.

“Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia,” ha detto, parlando dei suoi amori passati. “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di cinque mesi e mezzo, ce l’ha fatta,” ha affermato commosso.











