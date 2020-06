Giorgia Meloni contro tutti / Quella telefonata di Monti e il confronto a Live

Giorgia Meloni è tra i grandi ospiti della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La leader di Fratelli di Italia è pronta a vedersela con quattro volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, per dare vita ad un confronto acceso ma anche ad uno spazio di intrattenimento. Appare infatti chiaro che i confronti dei politici coi vip di Barbara D’Urso non siano dei veri e propri scontri, piuttosto dei botta e risposta fugaci sui temi del momento. Di certo a Giorgia Meloni non mancherà il sostegno social dei suoi fan, così come accaduto nella scorsa puntata al suo collega Matteo Salvini. Ancora un certo mistero sui nomi dei quattro volti noti che la sfideranno in diretta tv. Potrebbero però esserci Alba Parietti e Alda D’Eusanio, che già in passato hanno preso parte al format del “uno contro tutti”.

Giorgia Meloni, la telefonata di Mario Monti e i funghi di Pietralunga

Chissà se nel confronto a Live Non è la D’Urso si parlerà della telefonata che Giorgia Meloni avrebbe ricevuto dal professor Mario Monti. Secondo quanto riportato da Libero, Mario Monti si sarebbe voluto complimentare con la leader di Fratelli di Italia per alcune sue dichiarazioni. Una telefonata che ha creato un po’ di scompiglio tra gli elettori, visto che tra la Meloni e Mario Monti non sembra esserci mai stata grande sintonia politica. Tra una telefonata e l’altra, la leader di Fratelli di Italia si è concessa una breve vacanza a Pietralunga, dove ha ricevuto in regalo due “maghi del tartufo”. Il cesto colmo di funghi è stato poi prontamente postato sui social dell’ex Ministro, che si è mostrata sorridente nel suo soggiorno a Pietralunga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA