Giorgia Meloni, discorso fine anno/ Figlia interrompe la diretta su Facebook

Il discorso di fine anno di Giorgia Meloni è stato curiosamente interrotto dalla figlia. La leader di Fratelli d’Italia stava girando una diretta su Facebook per gli auguri di fine anno quando Ginevra è arrivata e l’ha interrotta. La Meloni ha spiegato: “Questo è il bello della diretta”, imitando una frase molto nota a chi fa televisione. Come dicevano i Queen “The show must go on” e così anche Giorgia è andata avanti: “È arrivata Ginevra che vuole partecipare alla diretta insieme a noi”. Dopo un po’ la bimba è stata affidata alla famiglia e così Giorgia Meloni ha potuto continuare il suo discorso agli italiani. Clicca qui per il video

Giorgia Meloni, discorso fine anno: la nota della politica

Giorgia Meloni non fa discutere solo per il discorso di fine anno interrotto dalla figlia su Facebook. In una nota il presidente di Fratelli d’Italia ha specificato: “Proclama di Capodanno di Luigi Di Maio: senza il Movimento Cinque Stelle ci sarà restaurazione. Peccato che siano stati proprio i grillini a restaurare il Governo di sinistra, riportando a Palazzo Chigi il Partito Democratico e i partiti che gli italiani avevano mandato a casa. I grillini dicono di essere dei rivoluzionari ma la verità è che non sono altro che dei servi sciocchi della sinistra e dei poteri forti, incollati alle poltrone per difendere lo status quo e per non cambiare nulla“.

