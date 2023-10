Giorgia Meloni: “mai con socialisti in Europa”/ “Con Salvini lavoro bene. Migranti, Italia ha cambiato l’Ue”

“UN ANNO DI GOVERNO, ORGOGLIO SU FAMIGLIE E SFIDA MIGRANTI”: I PRIMI 365 GIORNI DI GIORGIA MELONI A P. CHIGI

Un anno esatto fa il Governo Meloni giurava al Quirinale dopo la larga vittoria alle Elezioni Politiche 2022: 365 giorni dopo, di ritorno dal difficile vertice sulla pace in Egitto, la (anzi il) Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lunga intervista al “Giornale” ripercorre le tappe di questi 12 mesi. Dalle gioie alle fatiche, non da ultimo la vicenda familiare personale che l’ha vista di recente separarsi da Andrea Giambruno, padre della figlia Ginevra: «È difficile scegliere tra le tante cose che il governo ha realizzato in un anno per fare ripartire l’Italia».

Meloni le rivendica tutte, ma si dice particolarmente orgogliosa degli interventi decisi in Manovra a favore di famiglie e imprese per fare fronte alla crisi energetica, della riforma del fisco – «che l’Italia aspettava da 50 anni e che è fondamentale per rilanciare la crescita e creare un rapporto nuovo di fiducia tra Stato e contribuente» – e del ritrovato ruolo da protagonista dell’Italia sulla scena europea e internazionale. Sull’immigrazione, in questi mesi Meloni si dice soddisfatta di essere riuscita con lo sforzo del Governo e della diplomazia «a cambiare le parole d’ordine in Europa. E se fino all’anno scorso si parlava solo di movimenti secondari, quelli all’interno dell’Unione europea, oggi sentiamo parlare di come difendere i confini esterni oppure decidiamo noi chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani». Quest’ultime non sono parole della leader FdI, ma della presidente della Commissione europea Von der Leyen, «Questo vuole dire avere inciso profondamente sull’idea che l’Europa ha sull’immigrazione, cambiandone radicalmente l’approccio», ribatte Meloni.

MELONI SALTA LA FESTA FDI: “SCUSATE, SONO UMANA…”

Decisi i punti chiari anche per la linea politica che Giorgia Meloni terrà dei prossimi mesi, con il traguardo delle Elezioni Europee 2024 che inizia a far discutere in tutta l’Ue i vari partiti politici: «Posso escludere che governerò con i socialisti. Siamo antitetici, ma sono convinta che gli equilibri dell’Europa cambieranno e le forze di centrodestra sapranno fare quella proposta alternativa che da troppo tempo l’Europa attende». Mai col Psi e mai anche contro a prescindere l’azione dei magistrati, altro tema caldo di questo primo anno di Governo Meloni: «Da parte mia non c’è e non ci sarà nessun conflitto con la magistratura, ma ciò non mi impedisce di pensare che si possa rendere la giustizia più veloce, efficiente e imparziale», spiega la Premier al “Giornale”.

Oggi era in programma al Teatro Brancaccio la festa di Fratelli d’Italia dedicato proprio al primo anno di Governo, dal titolo “L’Italia vincente – Un anno di risultati” ma la Presidente Meloni ha deciso di non partecipare in presenza mandando un video in collegamento: «non so a che ora tornerò in Italia, non sono certa di riuscire a essere fisicamente con voi. Anche io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i simpatizzanti, i rappresentanti, i militanti e i dirigenti di FdI». Dopo il viaggio in Egitto, Meloni è rimasta a casa con la figlia nei giorni molto complessi dal punto di vista del “tritacarne” mediatico in merito alla vicenda Giambruno: come spiega il Ministro della Difesa Guido Crosetto alla festa FdI, «Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse – ha aggiunto lo storico fondatore FdI – non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene». Nel messaggio video Meloni ripercorre i momenti più intensi di questo primo anno sottolineano come «Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa, posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona, ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi». In merito al rapporto con gli alleati di Governo, al di là del fatto che i in termini di sondaggi tutti i partiti della maggioranza non hanno perso posizioni o consensi rispetto ad un anno fa, Meloni conclude al “Giornale” «Forza Italia è in salute. Salvini? Io e Matteo governiamo insieme in Italia, bene e in armonia, e pur appartenendo a gruppi distinti abbiamo entrambi l’obiettivo di dare un contributo per la creazione di un’Europa ancora più forte. Il resto sono speculazioni».

In un anno abbiamo raggiunto importanti traguardi per l’Italia e tracciato la rotta per il futuro, ma abbiamo ancora molti obiettivi da realizzare per il nostro popolo. E li realizzeremo. pic.twitter.com/VIkbJKf1nm — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 22, 2023

Un anno fa abbiamo ricevuto l’incarico di guidare l’Italia. Un onore e una responsabilità enorme in un momento storico incerto e complicato. Avevamo promesso ai cittadini che avremmo lasciato un’Italia migliore di quella che avevamo trovato, una Nazione della quale essere fieri… pic.twitter.com/XnhFQGXEBK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 22, 2023













