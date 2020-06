Giorgia Meloni/ “Sono gelosa del mio compagno Andrea Giambruno, ma lui lo è di più”

Pubblicità

Grande protagonista dell’ultimo appuntamento con L’intervista di Maurizio Costanzo, Giorgia Meloni ha parlato della sua storia d’amore con Andrea Giambruno, padre della figlia Ginevra. Incalzata dal conduttore, la leader di Fratelli d’Italia ha ripercorso com’è scattato il colpo di fulmine: «Io andavo spesso ospite di Paolo Del Debbio, al tempo lui faceva l’autore del suo programma. Io devo dire che una sera, guardando questi signori che lavoravano, mi son detta: “Però!”. Lui però con un’aria molto così non mi si filava proprio. Un giorno, durante la pausa, mi sono mangiata una banana. Stavamo per rientrare ed io avevo una buccia di banana in mano, lui passa e me la strappa: “Dammi qua, ci manca solo che andiamo con la banana in studio”. Tra me e me ho pensato: “Sei tanto carino eh, ma che iena”. Dopo qualche mese l’ho incontrato a Milano e si è messo a chiacchierare: da lì…».

GIORGIA MELONI E L’AMORE CON ANDREA GIAMBRUNO

«Io sono una persona che ama, io sono estremamente gelosa ma lui è più geloso di me. Diciamo che siamo una coppia che tende parecchio a discutere di questo», ha raccontato Giorgia Meloni, che ha poi messo in risalto: «Sono una persona passionale nelle sue cose. Io mi accorgo di tutto, nessuno mi frega: se c’è qualcosa di strano, prima o poi lo becco. Quando succede che ti becco… me la prendo!». E l’ex ministro ha affermato di essere rimasta sempre fedele al suo compagno: «Io Andrea non l’ho mai tradito, posso dirlo tranquillamente e nessuno potrà smentirmi perché è la verità». Infine, una battuta sul matrimonio: «Io sono tradizionalista, queste cose te le devono chiedere…».



