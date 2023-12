Giorgia Meloni vs Chiara Ferragni “Beneficenza? Pensa a gonfiare cachet”/ Fedez “Attacca mia moglie ma…”

Giorgia Meloni attacca Chiara Ferragni dal palco di Atreju in riferimento alla multa da un milione di euro dell’Antitrust all’influncer per il caso del pandoro Balocco griffato. La premier non ha fatto esplicitamente il nome dell’imprenditrice digitale, ma il riferimento è stato chiaro. «Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari», ha dichiarato la presidente del Consiglio. Per Meloni «il vero modello da seguire è il modello di chi quella eccellenza italiana la inventa, la disegna, la produce, e tiene testa a tutti nel mercato globale solo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio». Fedez non ha perso tempo per rispondere.

Migranti, patto Meloni-Sunak-Rama/ Italia con Uk e Albania: “fermiamo trafficanti di uomini”

Infatti, via Instagram story il rapper ha replicato, partendo da una premessa: «Io lo so che ci vedete come una cosa sola, ma mia moglie è mia moglie, una donna indipendente. E io sono io, e ho una fondazione con un bilancio sociale pubblico totalmente trasparente e quindi rimango abbastanza perplesso che si metta in discussione tutto ciò che ho fatto nel mondo della charity». Poi però Fedez si è fatto ironico e pungente contro Giorgia Meloni nella difesa di sua moglie Chiara Ferragni: «La presidente del Consiglio avrà parlato della disoccupazione giovanile? Della manovra finanziaria che stanno facendo con il culo e che non hanno ancora finito? Della pressione fiscale del Paese? No. Ha deciso di dire che bisogna diffidare dalle persone che lavorano sul web. Questa è la priorità del nostro presidente del Consiglio».

Fedez contro l'hater che ha offeso il figlio Leone / "Si è scusato, ma non se la caverà così"

FEDEZ E RENZI CONTRO MELONI PER L’ATTACCO A CHIARA FERRAGNI

Fedez ha ricordato sui social che durante la pandemia Covid con la moglie Chiara Ferragni ha organizzato una raccolta fondi da 4 milioni di euro e costruito in 10 giorni una terapia intensiva da 150 posti letto che ha salvato delle vite. «Sapete il governo e la Regione Lombardia quanto hanno speso per costruire la stessa terapia intensiva con gli stessi posti letto entrata in funzione una miriade di mesi dopo? Dieci milioni di euro per curare forse un decimo delle persone che abbiamo curato noi». Rispondendo alla premier Giorgia Meloni, che però durante la pandemia Covid era all’opposizione, ha ricordato che lo Stato aveva dimenticato le maestranze dei lavoratori dello spettacolo: «In un anno il governo aveva raccolto mezzo milione di euro, io in dieci giorni tre milioni di euro, che in un anno sono diventati sette».

Chiara Ferragni e Balocco, maxi multa Antitrust per pandoro/ "Fraintesa la mia comunicazione, mi dispiace"

Infine, Fedez è tornato sulla vicenda del pandoro Balocco per difendere la moglie Chiara Ferragni dall’attacco della presidente del Consiglio Meloni: «Mia moglie impugnerà ciò che è stato detto nelle sedi opportune e si difenderà, anche perché mia moglie a differenza delle persone che compongono il suo partito (di Giorgia Meloni) non ha potuto beneficiare dell’immunità parlamentare come l’onorevole Santanchè. Quindi pagherà se dovrà pagare». Critico con la premier per il riferimento al caso Ferragni anche Matteo Renzi, secondo cui «a Palazzo Chigi abbiamo un’influencer, non una premier». L’ex premier ha dichiarato: «L’Italia ha bisogno di futuro. Lei invece parla di quello che davvero le interessa: il pandoro di Chiara Ferragni».











© RIPRODUZIONE RISERVATA