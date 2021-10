Giorgia Palmas, fidanzata Filippo Magnini/ L’ex velina: “Superati momenti difficili”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme da quasi quattro anni. La loro storia d’amore ha fatto sognare i rispettivi fans. Due matrimoni rimandati per colpa del coronavirus, alla fine però i due sono riusciti a salire all’altare. E lo hanno fatto in grande segreto, per celebrare un momento così importante ed intimo solo con le persone più care. “C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita” , avevano raccontato sui social qualche mese fa, quando finalmente avevano potuto coronare il loro sogno più grande.

Da tempo, infatti, Giorgia Palmas e Filippo Magnini cullavano il desiderio di compiere il grande passo. E alla fine ce l’hanno fatta, con una cerimonia semplice ma molto emozionante.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “momenti bellissimi ma anche difficili”

Giorgia Palmas ha sempre dato la sensazione di essere molto legata all’amore e ai sentimenti. Valori che ha condiviso con una persona speciale, il suo Filippo, con cui nel corso di pochi anni ha coltivato passione, complicità e intesa. In occasione del loro terzo anniversario, l’ex velina aveva in qualche modo riassunto il loro percorso insieme, con un bel post, partendo dai momenti di gioia trascorsi insieme fino ad arrivare ai momenti più difficili e complicati, che hanno però permesso alla coppia di crescere.

“Abbiamo passato anni di momenti bellissimi e altri momenti non facili, che abbiamo superato insieme”. “Rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita”, aveva scritto la Palmas al suo Filippo, rendendosi protagonista di una dedica davvero dolcissima e profonda.

