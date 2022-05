Giorgia Palmas, moglie Filippo Magnini/ “Prenderti per mano per sempre”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le nozze civili nel 2021

Giorgia Palmas è la moglie di Filippo Magnini. Il nuotatore e la ex velina stanno insieme dal 2018 e il 25 settembre 2020 sono diventati genitori di Mia, prima figlia per Magnini e seconda per la Palmas già mamma di Sofia (nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini). Il 12 maggio 2021 Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati con rito civile: “Abbiamo detto Sì, c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita”, avevano scritto gli sposi sui social. A distanza di un anno sono arrivate le nozze in chiesa, lo scorso 14 maggio 2022, sul lago di Como. I due hanno dovuto rimandare il matrimonio, inizialmente previsto nel 2020, a causa della pandemia.

Le nozze in chiesa nel 2022

“Per tutta la vita… SI. Sono ancora frastornato. Questa mattina avevo il cuore che batteva a mille. Non vedevo l’ora di vederti entrare da quel portone della Chiesa e prenderti per mano per sempre. Sono stati due giorni talmente belli e talmente perfetti che rifarei subito tutto quanto… Ti Amo, amo le nostre ragazze, amo la nostra vita”, ha scritto Filippo Magnini su Instagram, dopo le nozze. Dopo poco anche Giorgia Palmas ha condiviso le sue emozioni sui social: “Credo di poter davvero dire di aver vissuto un sogno, in cui tutto era perfetto e ha superato di gran lunga i sogni e le speranze. È stata un’emozione unica, un viaggio indimenticabile… Grazie di cuore a tutti e grazie alla Vita che mi ha regalato l’uomo con cui voglio invecchiare mano nella mano”. A fare da damigelle all’ex velina c’erano le due figlie: Sofia, la primogenita avuta dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina avuta da Magnini.

