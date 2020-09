Giorgio Armani in prima serata/ Sfilata Primavera-Estate 2021 in diretta su La7

È un evento unico quello che va in onda questa sera, 26 settembre, in prima serata Tv. La7 dà infatti spazio alla sfilata di Giorgio Armani, che presenterà la collezione primavera/estate 2021. La rete di Urbano Cairo ha deciso di regalare ad appassionati di moda e non uno spettacolo unico. L’evento, che si svolge all’interno della Settimana della Moda di Milano, è inserito in una programmazione che la rete ha dedicato al famoso e apprezzatissimo stilista. A condurci nell’evento sarà Sarà Lilli Gruber, che con Armani ha un rapporto speciale visto che allo stilista chiese di disegnare anche il suo abito da sposa. La giornalista ci introdurrà nella sfilata con una puntata del suo Otto e Mezzo dedicata a Milano. Ospiti della giornalista saranno il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, Marianna Aprile, Massimo Galli e Paolo Mieli.

Giorgio Armani, su La7 una serata dedicata allo stilista

Dunque alle 21:15 ha il via la sfilata con le creazioni di Giorgio Armani per la Primavera/Estate 2021. Successivamente andrà in onda un documentario, della durata di circa 20 minuti. Questo riproporrà alcune delle fasi più importanti della carriera e della vita dello stilista, che verrà raccontata dalla voce narrante di Pierfrancesco Favino. Non mancheranno interviste a personaggi noti. Dopo il documentario, verso le 22.00, la serata di La7 lascia spazio al film ‘American gigolo’, per il quale Giorgio Armani realizzò indimenticati abiti per un giovane Richard Gere. Una serata dunque tutta dedicata al grande Giorgio.



