Giorgio Cerasuolo, ex compagno Giulia Michelini/ Papà di Giulio: “È stato un amore..”

Forse non tutti sanno che nella vita dell’attrice Giulia Michelini c’è un grande amore. Lui si chiama Giulio Cosimo ed è suo figlio. Un ragazzo che oggi ha 15 anni e che la Michelini ha avuto dalla storia d’amore, breve ma importante, con un velista. Lui si chiama Giorgio Cerasuolo, era appunto un istruttore del Circolo Velico di Ventotene ed i due si sono innamorati sin da subito. Giulia, al tempo, aveva soltanto 19 anni e, in un’intervista di qualche tempo fa, ha ammesso che, dopo aver scoperto di essere rimasta incinta, ha deciso di abortire. Giulia è arrivata anche a prendere appuntamento con la clinica ma poi ha deciso di non presentarsi all’appuntamento. Da quel giorno la sua vita è totalmente cambiata e in meglio, perché con lei oggi c’è Giulio, suo figlio.

Giulia Michelini e la storia con Giorgio Cerasuolo: oggi in buoni rapporti

La storia tra Giulia Michelini e Giorgio Cerasuolo non ha superato la gravidanza. I due, infatti, non sono arrivati insieme alla lieta notizia, si sono lasciati durante la gravidanza. Giulia, dopo l’iniziale momento di confusione, ha deciso di affrontare da sola questo delicato momento e di farsi forza, portandolo a termine senza il suo compagno. Ad oggi, Giulia non si è mai esposta sull’ex compagno con parole drastiche, anzi, pare che i due siano ancora in buoni rapporti, sicuramente per il bene del loro bambini.



