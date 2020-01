Giorgio Locatelli/ Gordon Ramsay sibillino “attenti a lui…” (Masterchef Italia 2020)

Giorgio Locatelli è uno dei giudici di Masterchef, programma-reality televisivo imperniato sulla cucina che da anni monopolizza l’attenzione di milioni e milioni di italiani. Non solo: il format è talmente di successo tanto da essere stato esportato in numerosi altri Stati, europei e non. Il 56enne di Corgeno di Vergiate è alla sua seconda edizione della trasmissione e nell’ultima puntata, andata in onda giovedì 2 gennaio 2020, ha messo a dura prova i concorrenti e aspiranti chef, chiedendo loro di realizzare una chicken-pie, letteralmente una “torta di pollo”. “La chicken-pie – ha esordito Locatelli, partito da un breve excursus pregno di storia e d’attualità – era, fino a qualche tempo fa, il piatto tipico consumato dall’operaio inglese. Al giorno d’oggi, invece, rappresenta il pasto abituale dei taxisti della ‘City’, proprio per la sua comodità e la sua fruibilità take-away”. Il ripieno, oltre che dal pollo, è costituito da porri e funghi e il tutto viene servito con una liqueur sauce. Gli ingredienti, inglobati all’interno di un perimetro di pasta brisée, vengono poi mescolati nella besciamella.

GIORGIO LOCATELLI: GORDON RAMSAY LO TEME…

Come rivelato da Sky, Giorgio Locatelli non è soltanto il primo chef italiano a conquistare una stella Michelin all’estero, “ma è anche l’unico a non averla mai persa”. Un obiettivo traguardato tenendo sempre ben presenti le parole che la sua adorata nonna Vincenzina un giorno gli disse: “Tu puoi essere chi vuoi”. “Lo chef Locatelli – prosegue Sky – da anni vive in Gran Bretagna, a Londra, dove ha il suo ristorante stellato ‘Locanda Locatelli’, tra i migliori della città. Un vero paradiso per il palato e non solo. Nel 2016 è stato insignito Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dall’Ambasciatore italiano Pasquale Terracciano (l’equivalente del titolo di cavaliere di Gran Bretagna)”. La fama e l’abilità ai fornelli di Giorgio Locatelli è rispettata e financo temuta anche dai colleghi stranieri, fra i quali compare anche il celeberrimo Gordon Ramsay. “Non sfidate Giorgio Locatelli, ogni volta che prende in mano una padella ti fa capire cosa sia la vera cucina – ha recentemente dichiarato –. È uno dei migliori cuochi con cui ho lavorato, mi ha insegnato la passione e l’ardore che sta nella cucina italiana. Quando entri nella sua cucina si sente energia, grande vitalità ed entusiasmo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA