Giorgio Mastrota sposa Flo e non invita Natalia Estrada/ “Mica sono come Briatore…”

Giorgio Mastrota si sposa, è pronto per il grande passo. Il re delle televendite realizzerà presto il suo sogno assieme alla fidanzata Flo, ovvero la sciatrice Floribeth Gutiereez con la quale fa coppia fissa da dieci anni. Con Floribeth, Giorgio Mastrota ha messo al mondo il figlio Leonardo, di quattro anni, e Matilde, la figlia di nove. La coppia ha annunciato con gioia le nozze imminenti, attraverso un’intervista rilasciata al magazine Nuovo.

In realtà Giorgio e Flo si sarebbero dovuti sposare diverso tempo fa, ma a causa della pandemia è slittato tutto. “Celebreremo le nozze dopo 10 anni insieme e sono davvero molto contento“, ha dichiarato Mastrota che, ha anche anticipato che il matrimonio sarà molto tranquillo e svolto in un ambiente intimo.

Manca ancora la data delle nozze, ma la lista degli invitati è chiara. Tra questi non ci sarà l’ex moglie Natalia Estrada con cui, benché i rapporti siano rimasti buoni, non c’è un legame tale da averla in un giorno così importante. “Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo” ha detto con ironia il re delle televendite, spiegando che l’eventuale presenza di Natalia al matrimonio con la sua “Flo” sarebbe qualcosa di molto forzato. “Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Viviamo in due mondi separati”.

