GIORNATA DELLA TERRA 2020/ Oggi 22 aprile, 50° anniversario dell’Earth Day

E’ la Giornata della Terra 2020: il 22 aprile si celebra il 50esimo anniversario dell’Earth Day, la giornata in cui si ricorda l’importanza della tutela ambientale e si festeggia di fatto la “casa” che ci ospita e di cui non sempre riusciamo ad avere una cura adeguata. La Giornata della Terra capita in questo 2020 in un momento molto particolare, in cui praticamente tutto il mondo è alle prese con una tragedia senza precedenti, la pandemia da covid–19 col misterioso coronavirus che ha già causato in tutto il pianeta più di 2 milioni e mezzo di contagi e oltre 170mila morti. Proprio per questo aumenteranno le iniziative di sensibilizzazione sul tema, anche se quello principale sarà la sensibilizzazione su come agire sul cambiamento climatico ed evitare di trovarsi di fronte a un clima sempre più caldo, con conseguenze sotto gli occhi di tutti come lo scioglimento dei ghiacciai e le difficoltà incontrate dagli animali nel restare e vivere nel loro habitat naturale.

GIORNATA DELLA TERRA 2020, IL “PROGRAMMA MEDIATICO TRASVERSALE”

In questo 50esimo anniversario la Giornata delle Terra attiverà quello che è stato definito un programma mediatico trasversale con l’obiettivo di sensibilizzare l’impegno individuale di ciascuno tramite quello che è stato organizzato come un grande palinsesto virtuale intitolato “24 Hours of Action”. Nel progetto relativo a questa Giornata della Terra 2020 verranno illustrate e suggerite delle azioni che ogni singolo individuo può compiere e portare avanti per attivarsi in prima persona al fine di proteggere il clima e l’ambiente: un richiamo all’azione consapevole che dunque sarà rivolto in tutto il mondo ad ogni fascia sociale e umana, da quella popolare a quella politico. Il “programma digitale” della Giornata della Terra potrà essere seguito passo dopo passo sul sito www.earthday.org e si potrà interagire con contenuti interattivi e seguire live streaming con interventi sul tema ambiente

LA MARATONA DIGITALE EARTHRISE PER LA GIORNATA DELLA TERRA 2020

In particolare, sarà la maratona digitale “Earthrise” a tenere connessi tutti gli attivisti e le persone interessate a voler vivere in prima linea la Giornata della Terra. La maratona collegherà virtualmente per 24 ore tutta la Terra con discussioni, interventi, speech e call to action per chi vorrà portare avanti iniziative anche nei giorni successivi. In Italia il programma della giornata sarà coordinato con la supervisione di Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari, tutti gli interventi saranno raggruppati con l’hashtag #OnePeopleOnePlanet, e la giornata vedrà la partecipazione di scienziati, esperti ambientali, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti nella diretta streaming che sarà portata avanti per 24 ore. Tutti potranno interagire attraverso i social network, con i propri profili o attraverso quelli delle associazioni che aderiranno alla Giornata della Terra, confrontandosi su temi come la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile.



