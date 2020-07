Giornata mondiale del bacio, oggi 6 luglio/ Il kissing day ai tempi del coronavirus

Oggi, lunedì 6 luglio 2020, si celebra la Giornata mondiale del bacio: la 30esima ricorrenza dell’International kissing day arriva in piena emergenza coronavirus ed ha certamente un sapore diverso rispetto al solito. Sui social network si sta celebrando uno dei più grandi gesti d’amore in assoluto, ma anche il mezzo attraverso cui solitamente ci si saluta in Italia o in Spagna. Purtroppo oggi vedremo sfoggiare sul web meno scatti di persone mentre si baciano a causa del Covid-19, ed è giusto che sia così secondo la sessuologa Roberta Rossi: «Quest’anno i baci sono in stand by. È un momento di sospensione rispetto a questa attività, a meno che non siano all’interno di una relazione stabile, tra persone che hanno trascorso insieme la quarantena e che non hanno avuto modo di contrarre il virus. Tutte le altre persone, invece, dovranno sospendere questo comportamento, poiché è la saliva il maggior veicolo di trasmissione del virus e occorre fare molta attenzione che questa modalità non sia portata avanti», le sue parole ai microfoni di Io Donna.

GIORNATA MONDIALE DEL BACIO, LE FRASI CELEBRI

Immagini, Gif ma soprattutto tante frasi sui social network per festeggiare la Giornata mondiale del bacio e noi vi vogliamo venire incontro fornendovi qualche suggerimento. Partiamo da una celebre frase di Yves Montand a proposito di Marilyn Monroe: «Mi chinai per darle il bacio della buonanotte, ma d’un tratto il bacio si fece selvaggio, un incendio, un uragano. Non potevo fermarmi». Questa una frase legata a Emily Bronte: «Non disse parola e non rallentò la stretta per cinque minuti buoni, durante i quali le diede più baci di quanto, potrei giurarlo, non ne avesse mai dati in tutto il resto della sua vita». Infine, una frase di Isabel Allende: «L’ardore di quel bacio non li abbandonò per molti giorni e riempì di fantasmi delicati le loro notti, lasciando il ricordo sulla pelle, come una bruciatura. La gioia di quell’incontro li rapiva, facendoli levitare per strada, li spingeva a ridere senza motivo apparente, li risvegliava concitati nel mezzo di un sonno. Si toccavano le labbra con la punta delle dita ed evocavano esattamente la forma della bocca dell’altro».



