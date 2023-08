GIOVANI NEET/ La sfida di Banca Ifis per il nostro domani si gioca superando l’individualismo

Un milione e settecentomila: secondo il Rapporto annuale Istat 2023, è questo il numero di giovani italiani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione. Un numero spaventoso, quello dei cosiddetti Neet, che colloca l’Italia agli ultimi posti in Europa per percentuale di benessere giovanile, come conferma anche il fatto che quasi un giovane su due ha almeno un segnale di deprivazione. Per questo motivo, è fondamentale capire cosa caratterizza il pensiero delle nuove generazioni.

“Parola ai giovani”, progetto promosso da Banca Ifis, nasce nel 2022 con questo intento, da un’idea del cantautore siciliano Giovanni Caccamo, allievo di Franco Battiato. L’iniziativa, apprezzata da papa Francesco che ne ha scritto la prefazione, e raccontata quest’anno anche nell’ambito del Meeting di Rimini, ha coinvolto un gruppo di under 35 invitati da Caccamo a riflettere su alcune “parole chiave”. Convinto che le parole siano semi che producono frutti e che non esista un futuro senza radici, Caccamo ha incluso nel progetto alcuni tra i più noti artisti italiani, sfidandoli a trasformare in opere d’arte le parole selezionate dai giovani protagonisti per dare voce alla loro visione di cambiamento. A ottobre 2023, queste creazioni saranno battute all’asta organizzata per raccogliere fondi a supporto della mission “Empowering people and communities” dell’ente filantropico Andrea Bocelli Foundation. Un modo innovativo per aprire un canale di dialogo coi giovani, provando a far luce su un fenomeno – quello dei Neet – che, se non risolto per tempo, rischia di condizionare negativamente il futuro della società italiana.

La chiave di lettura è la carità intellettuale, legata a doppio filo alla carità materiale. È in gioco il nostro domani, pertanto, serve impegno da parte di tutti i soggetti rilevanti per l’economia reale e le banche, in primis, devono fare la propria parte promuovendo iniziative a elevato impatto sociale. Si muove in questa direzione “Kaleidos”, il social impact lab di Banca Ifis, a favore di persone e comunità, con particolare attenzione alle giovani generazioni. L’obiettivo della piattaforma, così come di “Parole ai giovani”, è proprio quello di proporre un “noi” che vada oltre l’individualismo dei nostri giorni per un futuro più inclusivo.

