Giovanna Boccalini Barcellona, chi è la partigiana/ Fondò prima squadra calcistica femminile italiana

CHI È GIOVANNA BOCCALINI BARCELLONA, PALADINA DELLA RESISTENZA (E NON SOLO)

Paladina della Resistenza e simbolo delle grandi battaglie per il lavoro e l’emancipazione femminile, Giovanna Boccalini Barcellona è celebrata da Google con un doodle. L’immagine della partigiana campeggia, infatti, sull’homepage del più famoso motore di ricerca mondiale, perché oggi ricorre il 122esimo compleanno. Nata a Lodi in una famiglia numerosa, è figlia di una donna, Antonietta Salvarani, che non si esimeva dal denunciare diseguaglianze a livello di salari e combatteva per dare ai suoi figli, maschi e femmine, un’istruzione adeguata. Vicino a casa sua viveva lo scultore Ettore Archinti, artista e militante socialista, per il quale Giovanna Boccalini Barcellona divenne modella.

Quell’uomo fu soprattutto un padre spirituale, perché le insegnò il socialismo e la introdusse nella locale Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso, dedicandosi alla biblioteca per diventare una consigliera. A soli 17 anni si iscrisse nella locale sezione socialista, condividendo aspirazioni e interessi con un’altra consigliera della Società e militante socialista, Amore Timolati. Ma oltre al socialismo, Giovanna Boccalini Barcellona era interessata all’emancipazione femminile. Infatti, spinta dalla compagna dello scultore, Celestina Fasoli, venne introdotta nei circoli femminili socialisti di Milano dove veniva invitata a parlare ad altre donne.

GLI STUDI, LA FAMIGLIA E LA PRIMA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE

Giovanna Boccalini Barcellona era consapevole della necessità di contribuire alle entrate familiari lavorando, ma anche dell’importanza dell’indipendenza economica anche per le donne. Dopo aver ottenuto il titolo di contabile, si impegnò negli studi presso la Scuola Normale Femminile di Lodi dove ottenne il titolo per diventare maestra elementare che è stato il lavoro di buona parte della sua vita. L’ascesa del fascismo le mostrò il volto veloce e violento, infatti rimase coinvolta, ma uscendone incolume, in uno dei primi eccidi fascisti che si consumò nel 1919 nel teatro Gaffurio di Lodi. Nel 1924 incontrò Giuseppe Barcellona, procuratore alle imposte siciliano che sposò.

L’anno dopo diede alla luce il loro primo figlio, chiamato Giacomo in memoria di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso dai fascisti. Nel 1927 si trasferì a Milano, ma il legame con Lodi e Archinti rimase forte. Nel 1929 nacque la seconda figlia e ottenne il posto in una scuola elementare maschile. Mentre la militanza politica si fece impossibile col fascismo, Giovanna Boccalini Barcellona con le tre sorelle più giovani fu protagonista di una pionieristica impresa sportiva: fondò la prima squadra calcistica femminile italiana, il Gfc (Gruppo femminile calcistico), di cui lei era commissaria.

LA MORTE DEL FIGLIO, IL PC E IL GIORNALE “NOI DONNE”

Non furono poche le difficoltà per Giovanna Boccalini Barcellona nell’ottenere le autorizzazioni a giocare dai fascisti, a cui si aggiunsero quelle personali per il confino del marito per una vicenda a cui si dichiarò estraneo. Comunque, la durata della squadra fu breve come il confino del marito, ma entrambe le vicende la segnarono nel profondo. La sua tenacia emerse nel sostegno al marito e al Gfc, infatti ne divenne segretaria, guidando la squadra quando i fascisti ne avevano decretato la chiusura. La morte del figlio primogenito fu spartiacque nella sua vita, ma la caduta del fascismo e il bisogno di reagire a quella perdita ravvivarono la passione per la politica. Si iscrisse al PCI, militandoci fino alla sua morte.

Oltre ad essere pioniera del calcio femminile, Giovanna Boccalini Barcellona fondò i Gruppi di Difesa della Donna, una organizzazione interpartitica femminile che sosteneva la lotta di Liberazione, l’emancipazione e l’educazione democratica femminile che perseguì anche tramite il giornale “Noi Donne”, di cui Giovanna Boccalini Barcellona fu direttrice. Morì ad Osnago nel 1991 lasciandoci come eredità il suo impegno civile e politico, ma ha soprattutto rappresentato un ponte tra l’esperienza emancipazionista pre-fascista e il femminismo.











