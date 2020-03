Giovanna Lorenzi moglie Roby Facchinetti/ “Quando lei e mia figlia sono state male, Mara Venier mi fu vicino”

GIOVANNA LORENZI, LE PAROLE DI ROBY FACCHINETTI

Non manca in casa Facchinetti la preoccupazione per quanto sta accadendo nella provincia di Bergamo, una delle più colpite dal coronavirus. Per questo motivo Roby ha non solo rivolto un ringraziamento ai tanti medici e infermieri che si stanno adoperando per assistere i malati, ma anche un invito a partecipare a una raccolta fondi per l’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Siamo certi che Roby e Giovanna siano stati tra i primi a contribuire a questa importante iniziativa. In casa Facchinetti si sa del resto quanto sia importante l’attività svolta dai medici e dalle strutture sanitarie.

L’OPERAZIONE E LA VISITA DI MARA VENIER

Giovanna Lorenzi, infatti, è stata in passato sottoposta a un intervento ed è dovuto rimanere ricoverata per un certo periodo. Come ha raccontato lo stesso Roby Facchinetti, poi, anche Giulia, la seconda figlia avuta con la Lorenzi, ha avuto un problema di salute serio. In entrambi i casi, la famiglia Facchinetti ha ricevuto anche il conforto e la visita di Mara Venier, che il cantante dei Pooh ha avuto modo di ringraziare pubblicamente proprio una puntata di Domenica in. “Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuta due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stata vicino. Come faccio a non volerti bene?”, aveva detto Facchinetti. Per quanto ci sia quindi un legame tra Mara Venier e Giovanna Lorenzi resta da capire se anche la moglie di Roby Facchinetti vorrà rivolgere un saluto al pubblico di Rai 1 durante la puntata odierna di Domenica in.



