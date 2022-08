Giovanna Mezzogiorno “Separata dal marito Alessio Fugolo”/ “Su di me cattiverie e…”

Giovanna Mezzogiorno: “Ho rotto con mio marito Alessio Fugolo ma non dico perché”

Giovanna Mezzogiorno non sta attraversando un periodo facile. Innanzitutto si è recentemente separata dal marito Alessio Fugolo, dopo tanti anni insieme. A confermarlo la stessa attrice in una lunga intervista a Oggi, dove ha ripercorso le tappe importanti della sua vita e della sua carriera. Nel corso dell’intervista, Giovanna Mezzogiorno si è lasciata andare a degli sfoghi contro il mondo esterno. “Cerco sempre di proteggere i miei figli dal brutto che c’è fuori. La famiglia per me è il luogo dell’amore e delle sofferenze più grandi che ci possano essere. Ma non voglio rivelare dettagli sulla separazione con Alessio”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda il lavoro e i ruoli che solitamente le vengono assegnati, l’attrice ha spiegato che “evidentemente mi viene bene così”. “Sono stata lontana dal cinema per dedicarmi ai miei figli, ma questa spiegazione forse non basta mai”, ha continuato.

Ciò che non sopporta, sono soprattutto le voci e i rumors legati alla vita privata. “Quando lavoro di meno, partono le leggende metropolitane. Dicono che sto male, che mi drogo, che sono alcolizzata, che prendo gli psicofarmaci”. E poi, insopportabili, i commenti sul fisico: “Per me è un colossale chissenefrega“, le sue parole. Nell’intervista si parla anche dei suoi genitori, della sua adolescenza. ma Giovanna è proiettata soprattutto al domani, partendo da un presente che spera essere sereno. “Oggi cerco solo serenità e giustizia su ciò che viene detto di me. La cattiveria è faticosa da sopportare”, ha concluso.

