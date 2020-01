Giovanni Battista Diotaiuti è morto/ Il regista lanciò Gabriel Garko e Barbareschi

Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore e regista teatrale Giovanni Battista Diotaiuti si è spento all’età di 93 anni. Come riportano i colleghi de Il Giornale, l’artista fiorentino è morto, nel giorno di Capodanno, per cause ancora sconosciute. A dare l’annuncio della scomparsa del Direttore artistico del Conservatorio Teatrale Diotaiuti di Roma è stato il suo staff su Facebook: «Cari amici, colleghi e allievi questa mattina 1 Gennaio 2020 hanno deciso che serviva un docente di grande esperienza e di vita sopra le nuvole. Continuerò ad essere con Voi che siete stati la mia grande Famiglia donandomi “la forza e la voglia di vivere”. Siate bravi. Un saluto e un bacione a tutti i miei “ciccini e ciccine”. Mi mancherete».

GIOVANNI BATTISTA DIOTAIUTI E’ MORTO, AVEVA 93 ANNI

Stimato interprete e regista di teatro, Giovanni Battista Diotaiuti nel 1963 è entrato nel campo dell’insegnamento per le materie di dizione, impostazione vocale e recitazione, lanciando oltre 6 mila attori. Tra i più importanti ricordiamo Margherita Buy, Alessandro Haber, Kim Rossi Stuart, Monica Guerritore, Luca Barbareschi Massimo Bonetti, Gabriel Garko e Marco Bocci. Numerosi i riconsocimenti ottenuti nel corso della brillante ricordiamo, tra i più recenti ricordiamo il “Premio Europa” per la migliore scuola. Come riportano i colleghi de La Nazione, Tra le ultime attività la collaborazione con “CinemaLab”, progetto extracurriculare presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio di Calabria diretto dal regista Luigi Parisi e prodotto da Cecilia C. Maesano Monorchio. Cordoglio sui social per la scomparsa di uno dei grandi autori della scuola nostrana.

