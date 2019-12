Giovanni Ciacci a Sharm el Sheikh/ Cita “Nuda” di Mina e aspetta Capodanno

Giovanni Ciacci in vacanza, condivide un pensiero con i follower. Fotografia condivisa e didascalia: “Con la mia testa io, io vi conquisterò, io vi strabilierò con mille qualità, io ridere farò coloro che tra voi non hanno riso mai, gridare li farò”. Il testo è quello di Nuda, pezzo di Mina del 2001 che prosegue: “Io vi farò godere le pene dell’amore, io v’innamorerò parlandovi di me, di come so piacere mettendomi ad amare, e quello che so fare in mille modi e più”. Cosa vorrà dire l’opinionista di Barbara d’Urso? “E per chi vuol vedere le gambe il mio sedere, vestiti trasparenti li accontenterò, io vi accontenterò perché mi pare giusto di non negarvi il gusto di ridere di me”, prosegue la canzone. E aggiunge: “Nessuno ci sarà che mi resisterà e uomini e ragazzi per me saranno pazzi e se c’è chi tra voi qualcosa in più vorrà magari immaginandomi tra mille volontà, io lo sconvolgerò scegliendo tra di voi quello che più ha provato e amare non sa più, per quello che mi costa io non dirò mai basta, io perderò la testa ma non mi fermerò”.

Giovanni Ciacci: “trasgressivo” a Sharm el Sheikh

E’ un Giovanni Ciacci particolarmente “trasgressivo” quello che online pubblica uno scatto accompagnandolo dal testo di una canzone di Mina. “Coraggio approfittate, voi siete chi mi ama o almeno lo credete, per questo sono qua, e se vi sembrerò un poco malinconica quando verrà domenica allegra tornerò. Son qui radiografata, son nuda anche vestita, di me sapete tutto forse più voi di me ma se mi chiederete le cose che ho nel cuore, ecco le sole cose che non saprete mai…”, prosegue e conclude la canzone. La fotografia è localizzata a Sharm el Sheikh dove l’esperto di stile si trova in vacanza e probabilmente passerà il Capodanno. “Adoro riempirmi di crema protettiva 50+, è quel + che fa la differenza…”, ha scritto un paio di giorni fa in costume da bagno, baciato dal sole. Lo scorso 7 dicembre, si era localizzato nello stesso posto anche Stefano Bettarini, a testimonianza del posto da “Vip” scelto per passare la fine dell’anno scoppiettante. Tra i commenti, qualcuno esclama: “Ciacci stavi meglio a Detto Fatto…ora chi ti vede più!”, ma lui replica prontamente: “Basta che metti sul tasto 8 del telecomando!”

