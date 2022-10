Giovanni Ciacci accusa Antonino Spinalbese/ “Si guarda sempre allo specchio e…”

Giovanni Ciacci attacca Antonino Spinalbese: “Non saluta e…”

Giovanni Ciacci ha espresso delle critiche nei confronti dei giovani del Grande Fratello Vip. Parlando con Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti, Giovanni pensa alle strategie di gioco per allungare la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Giovanni Ciacci sottolinea il fatto che i concorrenti da temere siano quelli più giovani: “Qui va capito chi va fatto fuori che ci dà più fastidio nel gioco”. Giovanni Ciacci è dell’idea che i ragazzi nella casa siano tutte persone meravigliose ma che rappresentino degli ostacoli per la sua permanenza nel reality. Giovanni Ciacci menziona poi due concorrenti che non vorrebbe mai eliminare: “Di questo discorso non fa parte né George né Luca”.

Secondo Giovanni Ciacci il Grande Fratello Vip è un reality in cui lo show è l’elemento preponderante: “E’ un reality in cui bisogna parlare, portare degli argomenti ma alla fine è stancante se questi non ascoltano”. Patrizia Rossetti condivide la sua osservazione e dice: “Io ci perdo pure la voce”. Giovanni Ciacci prende di mira alcuni concorrenti: “E’ stancante quando hai a che fare con una che ti risponde che ha un milione di followers oppure un altro che si guarda tutto il giorno allo specchio e neanche ti saluta perché era il fidanzato di l’altra che chiede cosa si mangia”. Giovanni Ciacci cerca di coinvolgere nel suo piano anche Patrizia Rossetti e Charlie: “Anche noi dobbiamo fare la nostra tv e la nostra strategia perché abbiamo cose da dire e da raccontare. Nessun ragazzo a chiesto a Patrizia cosa sia stata la televisione negli anni 80”. Patrizia però spiega: “Ad eccezione di Ginevra, nessuno me l’ha chiesto”.

Giovanni Ciacci è finito al centro della polemica dopo l’uscita di Marco Bellavia. Il concorrente si è lasciato andare a delle dichiarazioni choc che hanno infiammato i social. Nella puntata di questa sera in molti si aspettano che Alfonso Signorini prenda dei provvedimenti contro di lui. A differenza di Ginevra Lamborghini che sembra essersi pentita per il comportamento avuto nei confronti di Bellavia, Giovanni Ciacci prosegue sulla sua strada: “Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni”. Le sue parole hanno spiazzato i telespettatori che hanno pensato alle delicate condizioni psicologiche dell’ex concorrente. Giovanni Ciacci ha poi dichiarato: “Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut”.

Giovanni Ciacci aveva chiesto dei provvedimenti nei confronti di Marco Bellavia

In queste ore si vocifera che la produzione e Signorini avrebbero pensato a seri provvedimenti da adottare. Nei giorni scorsi è spuntato anche un retroscena che ha fatto indignare ancora di più i fan del programma. Dopo la nomination, Ciacci avrebbe chiesto alla produzione di prendere provvedimenti nei confronti di Bellavia. Un utente ha fatto notare: “Comunque Ciacci è andato in confessionale a chiedere provvedimenti per Marco perché si è sentito offeso dalla sua frase“. Marco Bellavia ha nominato Giovanni Ciacci dando la seguente motivazione: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“. Ciacci a questo punto ha risposto: “Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?“.

L’attore ha tentato di scusarsi: “Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualcosa ti chiedo perdono. Sì ti chiedo scusa davvero. Ascoltami, ti chiedo di perdonarmi, non pensavo di aver detto una cosa così grave, ma chiedo scusa“. Giovanni Ciacci però non ha voluto sentire ragioni: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai cog**ni. No ma quale perdono smettila. Vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo. Sì hai detto che tanto non sarei uscito per la mia storia. Quindi perché ho l’HIV sono diverso da voi? Io sono come tutti voi, la mia storia è come le altre vostre. E sì devi vergognarti e te lo ripeto. Se la discriminazione c’è ancora è per questi ragionamenti. Per quelli come te la televisione non fa passi in avanti. Se sono questi i messaggi che mandi è tutto allucinante”.











