Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7?/ Ecco i 25 papabili vipponi

La settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini, prenderà il via il prossimo 19 settembre. Da settimana circolano molti nomi dei possibile futuri concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà. Fra i papabili vipponi c’è anche Giovanni Ciacci. Secondo Trash Italiano lo stylist sarebbe ancora in trattativa. Ciacci è stato per anni il volto del pomeriggio di Rai 2 con “Detto Fatto” e nella schiera degli opinionisti dei programmi di Barbara d’Urso su Canale 5. Ciacci non ha mai nascosto il desiderio di partecipare ad un reality show: un paio di anni fa era stato scelto per L’Isola dei Famosi, ma alla fine non ha superato la visita medica. Per lui è arrivato il momento di entrare nella casa del Grande Fatello Vip?

Dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Jessica Selassié, sono stati fatte molto ipotesi sul cast della prossima edizione. Ecco i 25 papabili nomi usciti: Alvaro Vitali, Antonella Ferrari, Antonella Fiordalisi, Antonino Spinalbese (ex compagno di Belen e padre della piccola Luna), Antonio Razzi, Asia Gianese, l’ex star de “Il mondo di Patty” Brenda Asnicar (che però ha già smentito la sua partecipazione), Carolina Marconi (già concorrente della quarta edizione del Grande Fratello), Chadia Rodriguez, Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi (figlia del critico Vittorio Sgarbi), Federico Fashion Style, Fiordaliso, Gegia, Gigliola Cinquetti, Giovanni Ciacci, Giulio Raselli (ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne), Guendalina Canessa (ex concorrente dell’edizione 2007 del Grande Fratello), l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto, Manuela Arcuri, Max Felicitas, Pamela Prati, Patrizia Groppelli, Rita Dalla Chiesa, Vera Gemma e il fidanzato Jeda Fidal.

