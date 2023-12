Giovanni Ciacci choc: “Combatto contro la depressione”/ “Dopo il GF, il telefono ha smesso di squillare…”

Giovanni Ciacci e la lotta contro la depressione

Giovanni Ciacci, nel corso di una lunga intervista rilasciata sulle pagine de Il Riformista, ha parlato del periodo difficile che sta affrontando. L’esperto di costume ha confessato di essere alle prese con la depressione contro cui sta combattendo. “Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri. In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione, è subdola e ti annienta. Ho passato anche 15 giorni a letto alzandomi solo per mangiare e andare in bagno. Ho avuto pensieri brutti […] quando passando accanto ad una finestra ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico”.

Il periodo difficile di Giovanni Ciacci, stando alle sue parole, sarebbe cominciato con la partecipazione al Grande Fratello Vip: “Mi hanno accusato di bullismo, io non sono un bullo, ho solo partecipato al gioco, non credo di aver trattato male una persona con una patologia certificata. Ma questo si valuterà nelle sedi opportune. Ho sempre chiesto di vedere il certificato medico di questa persona sia prima che dopo ma non mi hanno mostrato nulla. Ho fatto il mio gioco, nel regolamento c’è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti”.

Giovanni Ciacci e il rapporto con Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de Il riformista, Giovanni Ciacci ha parlato anche di Alfonso Signorini spiegando di non averlo più sentito dopo la fine del Grande Fratello Vip. “Se mi sono sentito tutelato da Signorini? Non lo so, ma non l’ho mai più sentito. Da quel momento sono rimasto solo. In un attimo sono spartiti tutti, amici e colleghi e chi poteva parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile”, ha spiegato.

Infine, ha parlato anche dell’atteggiamento che hanno avuto nei suoi confronti altri personaggi del mondo dello spettacolo: “Ancora non mi spiego il comportamento di alcuni che non conoscendomi personalmente hanno espresso giudizi umani nei miei confronti. Come ad esempio Simona Ventura, l’ho vista tre volte in vita mia e la stimo molto come professionista, ma lei parlando di me ha detto: “Finalmente ha buttato la maschera” o qualcosa del genere. Ma come si può dire una cosa del genere senza conoscermi?”.

