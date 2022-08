Giovanni Ciacci, sieropositivo al GF vip 7/ Polemica tra vip, Collovati: “Sfrutta la situazione”

Giovanni Ciacci primo concorrente al Grande Fratello vip: esplode la polemica

C’é grande attesa generale per il Grande Fratello vip 7 in arrivo, che con ogni probabilità partirà il prossimo settembre 2022 su Canale 5 e in questi giorni fa già discutere per l’ufficializzazione del primo concorrente vip. Si tratta di Giovanni Ciacci. Opinionista TV ormai rodato con esperienza maturata ai talk di Barbara D’Urso, stilista ed hair styler dall’inconfondibile pizzetto blu elettrico, si dice pronto – tra le pagine di Chi magazine- a parlare nella Casa dei vipponi della sua patologia. Il vippone si é scoperto sieropositivo e ora vuole comunicarlo a tutti, in particolare per combattere i luoghi comuni e la disinfestazione che regnano sovrani rispetto alla patologia. Ma il suo preannunciato accesso al Grande Fratello vip 7 é già motivo di polemica mediatica. Nel web, se da una parte i detrattori tacciano Giovanni di voler strumentalizzare la sua patologia per visibilità e business, dall’altra parte c’è chi invece supporta il coraggio del neo gieffino rispetto alla scelta di rompere il silenzio in TV su una patologia che lo accomuna a tanti. La scelta di Ciacci divide non solo le persone comuni, ma anche i vip e il mondo dello spettacolo in generale.

Uomini e Donne/ La decisione di Mediaset sembra irrevocabile: fan nel panico

Tra i vip, c’é chi accusa Giovanni Ciacci

Secondo Alda D’Eusanio, quella di Giovanni Ciacci é una “scelta cinica e gli autori giocheranno sulla tensione tra inquilini”, é quindi maturata in modo razionale e forse mirata a catalizzare l’attenzione mediatica. Secondo il parere di Rita Della Chiesa, “Giovanni fa servizio pubblico: mostra a tutti noi che non c’è da avere paura”. E dello stesso avviso di dicono Simona Izzo, Vladimir Luxuria e Alessandro Cecchi Paone. E invece per Caterina Collovati, che ci va giù pesante, Giovanni Ciacci “sfrutta la situazione”.

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi e l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo/ "Tenergli la mano in punto di morte? Non voglio…"La talpa 4, guerra tra vip per la conduzione/ In lizza, Belen Rodriguez e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA