Giovanni Conversano Vs Serena Enrdu/ “So perché Pago ti ha lasciato! Ha scoperto…”

Giovanni Conversano torna nuovamente ad attaccare Serena Enardu. Lo fa con una lunga lettera pubblicata attraverso le pagine del settimanale DiPiù in cui parla della rottura di Serena con Pago. Oltre a rimarcare il fatto che lei lo abbia “preso in giro” in passato, la accusa di aver fatto lo stesso con Pacifico: “per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita.” ha scritto Conversano, per poi aggiungere “Pago non è riuscito a conoscerti fino in fondo durante la vostra relazione. Ti ha ripreso con sé perché non ha capito che tutto, tra voi, era finito da tempo. Quello che contava per te era solo sfruttare l’ennesima occasione di tornare alla ribalta. Quando è finita di nuovo ha annunciato sui social che era stato lui a essere andato via da casa. Di nuovo vittima, mai carnefice”.

Giovanni Conversano lancia la bomba contro Serena Enardu: “È finita con Pago per…”

Ma le accuse più pesanti di Giovanni Conversano nei confronti di Serena Enardu arrivano dopo, quando lui svela che sarebbe proprio Alessandro Graziani il motivo della rottura. “Fino ad oggi nessuno di voi due ha voluto spiegare che cosa sia stato scoperto. Io lo so, cara Serena.”, così lancia la bomba “È vero che in questi mesi hai continuato a intrattenere rapporti telefonico con Alessandro Graziani, che hai conosciuto a Temptation Island Vip? È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne per rivedere proprio Alessandro?” Una rivelazione shock quella di Conversano, che conclude la sua lettera a Serena definendola “una persona bramosa di fama”.



