Giovanni De Benedetti e Stella Manente/ La Pupa e il Secchione: commenti al miele

La particolare intesa sbocciata tra Giovanni Tobia De Benedetti e Stella Manente durante la prima puntata de La pupa e il secchione è un concreto dato di fatto. Nel corso dell’appuntamento iniziale dello scorso martedì su Italia1, si sono formate le coppie e il latinista, sperava di essere al fianco dell’influencer, ma così non è stato. Le Pupe hanno scelto i Secchioni in base alla presentazione di questi ultimi. Giovanni è stato scelto da Carlotta Cocina, mentre Stella, essendo l’ultima, si è dovuta “accontentare” e fare coppia con De Laurentis. Tra Giovanni e Stella però, la simpatia è stata reciproca nell’immediato. Proprio questo aspetto ha particolarmente infastidito Carlotta.

Giovanni De Benedetti e Stella Manente: commenti dolci su Instagram

Alla Pupa di De Benedetti non è andato giù che Giovanni Tobia abbia tolto del tempo al suo studio per riservare le sue attenzioni ad un’altra pupa. Nella prossima puntata Paolo Ruffini domanderà alle Pupe se sono convinte o meno delle loro coppie: ci sarà un cambio per quanto riguarda Carlotta e Stella? Secondo questi piccoli indizi, la risposta potrebbe essere sì, principalmente per i commenti che Stella e Giovanni si sono scambiati su Instagram. Il Secchione ha condiviso un video mentre suona il pianoforte e la Manenti ha commentato: “Il mio artista”. Lui ha immediatamente replicato: “La mia musa”, aggiungendo una emoji di una rosa. Stella ora è tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma qualche mese addietro fu al centro di una furibonda polemica mediatica. Lo scorso 29 giugno durante il Gay Pride di Milano aveva offeso i partecipanti alla manifestazione, invocando Adolf Hitler. “Mi trovavo al Gay Pride senza saperlo, non sapendo nemmeno cosa fosse e dicendo delle brutte parole” ha raccontato. “Mi vergogno come persona per aver nominato Hitler, però capita che il cervello non sia collegato alla bocca” ha aggiunto.

