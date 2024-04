Giovanni e Costantino Teodori, chi sono i figli di Gigliola Cinquetti/ “Difficile dire cosa sia la maternità”

Giovanni e Costantino Teodori: chi sono i figli di Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti, oltre ad essere una delle più celebri voci dello scenario musicale italiano, nella vita privata è anche mamma. La cantante, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, ha infatti due splendidi figli nati dal matrimonio con il giornalista Luciano Teodori. Giovanni e Costantino Teodori, figli di Gigliola Cinquetti, sono nati rispettivamente nel 1980 e nel 1984 e non sono poi così sconosciuti al pubblico televisivo, pur avendo avviato carriere professionali differenti da quelle della madre.

“Non ho l'età", compie 60 anni la canzone con cui Gigliola Cinquetti vinse Sanremo/ Il significato del brano

I due ragazzi, infatti, presero parte nel 2013 a Pechino Express con il nome “I figli di”, venendo eliminati ma classificandosi comunque al quarto posto. E, proprio nelle presentazioni e nella video-intervista al programma, entrambi avevano fornito ulteriori dettagli sulle rispettive carriere. Giovanni Teodori è laureato in Scienze della Comunicazione e in Giornalismo alla Sapienza di Roma ed è storico di professione. Costantino Teodori si è invece laureato in Architettura e svolge la professione di architetto come libero professionista, oltre a occuparsi di installazioni d’arte.

Luciano Teodori, chi è il marito di Gigliola Cinquetti/ "Ci siamo conosciuti e scelti senza esitare"

Gigliola Cinquetti e il rapporto coi figli: “C’è sempre stata curiosità di conoscerli“

Gigliola Cinquetti ha spesso parlato dei figli Giovanni e Costantino Teodori in molteplici occasioni pubbliche. Intervistata a Dai noi… a ruota libera nel marzo 2023, la cantante si era soffermata sul tema della maternità e aveva raccontato: “Sono cresciuti da soli e io non ho fatto molto da questo punto vista e sono così, due bei ragazzi e due bellissime persone. È molto difficile dire cosa sia la maternità, è un mistero e trovo che per me c’è stata sempre la curiosità di conoscere i miei figli, prima ancora che nascessero mi chiedevo se sarebbero mai esistiti e come sarebbero diventati, come avrei fatto a conoscerli“.

Gigliola Cinquetti chi sono i genitori/ "Abbiamo condiviso giorni incredibili, mia madre era pigra e..."

A seguire, aveva raccontato due retroscena su entrambi i figli: “Ho fatto un viaggio con Giovanni, assieme on the road, e ci siamo raccontati cose che non sapevamo uno dell’altra, ci siamo goduti i tempi. I figli sono una meraviglia. L’altro, Costantino, si sarebbe dovuto chiamare Beniamino, che è un nome che adoro, ma visto che vuol dire ‘il preferito’, Giovanni si sarebbe offeso. Anche con lui condivido la gioia di guardare le cose che abbiamo attorno”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA