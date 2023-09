Giovanni e Giulio, chi sono i figli di Giorgio Napolitano/ Carriere importanti, ma lontano dai riflettori

Giovanni e Giulio, chi sono i figli di Giorgio Napolitano

Giovanni e Giulio sono i figli di Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni, insieme da oltre 60 anni. Della carriera politica dell’ex Presidente della Repubblica si sa praticamente tutto. Così non è per i figli Giovanni e Giulio che, esattamente come la madre che ha lavorato come avvocato per poi dimettersi dalla sua ultima carica nel 1992 quando il marito è salito al Colle, si sa davvero poco. Cresciuti con due genitori che hanno sempre lavorato e si sono sempre occupati di politica, Giovanni e Giulio Napolitano hanno studiato completando il percorso con la laurea e cominciando a lavorare per poi avere una carriera importante.

Sia Giovanni che Giulio Napolitano, infatti, ricoprono incarichi importanti, ma della loro vita privata si sa davvero pochissimo avendo sempre preferito mantenere un basso profilo rispetto agli incarichi politici del padre.

La carriera di Giovanni e Giulio Napolitano

Giovanni è il primogenito di Giorgio Napolitano e Clio Maria Bittoni. E’ padre di due figli avendo così reso i genitori nonni ed è dirigente all’Antitrust, istituto presso il qualehanno lavorato anche Anna Marra, figlia di Donato Marra segretario generale del Quirinale con Napolitano, e Giovanni Calabrò, figlio del presidente dell’Agcom.

Giulio Napolitano, il secondogenito dell’ex Presidente della Repubblica, invece, è nato nel 1969 ed è professore ordinario di diritto amministrativo presso l’università Roma Tre. E’ considerato l’erede del padre ed è un grande appassionato di calcio nonchè tifoso della Lazio.

