Giovanni Favia è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale/ “Giustizia è stata fatta”

Giovanni Favia, ex consigliere regionale Cinque Stelle, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale. L’uomo era stato denunciato per un presunto abuso avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2021. La versione della ragazza, assistita dall’avvocato Barbara Iannuccelli, non è stata ritenuta attendibile. Così Favia è stato giudicato innocente nell’udienza del rito abbreviato secco, dopo che il pm Tommaso Pierini aveva avanzato richiesta di archiviazione. Dopo l’opposizione della legale dell’accusa, però, il gip aveva ordinato l’imputazione coatta nella quale il giudice Roberta Malavasi ha stabilito l’innocenza dell’ex consigliere regionale.

Fuori dall’aula di tribunale, Favia ha abbracciato la sua nuova compagna e suo figlio di pochi mesi. “È stata fatta giustizia ma non avrei dovuto trovarmi qui. Faccio fatica a essere felice, ma almeno adesso posso voltare pagina” ha dichiarato ai giornalisti presenti. Francesco Antonio Maisano, legale dell’ex consigliere regionale Cinque Stelle, ha affermato: “Nei confronti del mio assistito una vera e propria macelleria mediatica e giudiziaria”.

Giovanni Favia, il legale: “Nei suoi confronti una macelleria mediatica”

Francesco Antonio Maisano, legale di Giovanni Favia, ha parlato di una “vera e propria ‘macelleria mediatica’” nei confronti del suo assistito. Esultante l’avvocato dopo la lettura della sentenza: “Oggi è stata finalmente scritta la parola fine”. L’avvocato ha poi augurato all’ex consigliere regionale di riprendersi dalla bufera mediatica che ha dovuto vivere negli ultimi anni, nei quali ha perso “dalla salute alla considerazione sociale”. Anche Barbara Iannuccelli, legale della donna che ha denunciato Favia accusandolo di violenza sessuale, ha preso parola: “Siamo destabilizzati. Attendiamo le motivazioni tra 90 giorni“.

L’ex consigliere regionale Cinque Stelle era stato denunciato da una donna 27enne con la quale aveva avuto una relazione definita “tossica”. La coppia si era conosciuta su un’app di incontri e secondo la versione della giovane, il politico l’aveva denunciata mentre era stordita dall’alcool. “Mi sminuiva e mi denigrava. Una volta mi ha schiaffeggiata dopo il mio rifiuto ad avere rapporti sessuali“ aveva raccontato in sede di denuncia. Accuse che sono ora cadute definitivamente.











