Giovanni Minoli/ “No a Mani Pulite dei medici! Il Pio Albergo Trivulzio…”

«No a una Mani Pulite dei medici»: questo il commento di Giovanni Minoli nella lunga intervista a Libero. Il giornalista ha soffermato l’attenzione sul caso del Pio Albergo Trivulzio e sulla strana coincidenza con l’epoca dell’inchiesta, nata proprio in quel luogo simbolo: «Ci stiamo avviando ad una stagione di accuse, rivendicazioni, class action. Il Trivulzio è come fosse un marchio d’infamia, un crocevia simbolico tra bene e male». Come vi abbiamo raccontato, il sindaco di Milano Sala ha scelto Gherardo Colombo, già componente del pool Mani Pulite, come componente della Commissione d’inchiesta: «Non è un caso che sia stato richiamato Colombo dalla pensione, a garantire la trasparenza ed il buon esisto delle indagini proprio partendo dal Trivulzio. […] La speranza è che, nella furia delle indagini, qui, non si arrivi a sconfinare nella caccia ai veri eroi di questa stagione buia, ai medici; se ne contano, per ora, 180 che hanno perso la vita nella trincea del contagio. Non mi sembrerebbe il caso…».

GIOVANNI MINOLI: “NO A MANI PULITE DEI MEDICI”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero, Giovanni Minoli ha poi espresso perplessità sull’Unione Europea – «solo parole di circostanza» – ma anche nei confronti del Governo italiano: «Nel “Cura Italia” non c’è una soluzione alla tedesca, con i soldi che vanno direttamente nelle tasche dei cittadini, nonostante ogni sera ci comunichino soluzioni in stile comunicativo da Grande Fratello». Infine,m una battuta sugli equilibri geopolitici: «La Cina ci ha donato il virus, ha omesso e taciuto; e ora potrebbe arrivarci la seconda ondata. Ci hanno raccontato un sacco di balle. Qualcuno ci dovrà, prima o poi, dare spiegazioni. E negli Usa, in una settimana si è bruciato un numero impressionante di posti di lavoro. E queste, diciamolo, sono le premesse per un possibile crollo di Trump che organizzava la sua rielezione proprio sulla crescita dell’economia ora in calo. H quattro mesi per recuperare, sarà difficile».



