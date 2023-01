Giovanni Minoli: “Sognavo di fare il calciatore”/ “Giocavo in Serie D, poi però…”

Giovanni Minoli, intervenendo ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio 2023, ha raccontato alcuni aneddoti legati ai suoi trascorsi televisivi in “Mixer”. In primis, l’intervista all’Avvocato, Gianni Agnelli: “A un certo punto, parlando di calcio, gli chiesi perché amasse tantissimo Michel Platini e non Boniek. Lui mi disse: ‘Non è vero, Boniek è bravissimo, però è polacco, molto polacco. Solo i polacchi e i finlandesi andavano a cavallo contro i russi pensando di vincere…”.

Sonia Bergamasco: "Recitare mi fa sentire a casa"/ "Montalbano è un pezzo di cuore"

GIOVANNI MINOLI: “MARGUERITE YOURCENAR È L’INTERVISTATA CHE MI HA DATO MAGGIOR SODDISFAZIONE”

L’intervistata che a Giovanni Minoli ha dato maggior soddisfazione è stata Marguerite Yourcenar, scrittrice delle “Memorie di Adriano”: “Andai a Parigi a intervistarla. Mentre facevamo il nostro colloquio in un esperanto improbabile, una lingua meravigliosa, vedevo che si appuntava delle cose sulle cosce. Alla fine dell’intervista le ho chiesto cosa scrivesse e lei mi ha risposto: ‘Ieri sera stavo traducendo un pezzo dall’aramaico e mentre parlavo con lei mi è venuta in mente la traduzione di una frase che non mi veniva ieri'”. Se Minoli non avesse fatto il giornalista avrebbe fatto “il calciatore e lo scrittore: io ho giocato fino in Serie D, ero semiprofessionista”.

LEGGI ANCHE:

RENZO ARBORE, COMPAGNO DI MARIANGELA MELATO/ "Dopo 10 anni il dolore è ancora forte"ANNA MELATO, SORELLA DI MARIANGELA: EX MARITO, FIGLI/ "Ballavamo insieme in casa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA