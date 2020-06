Giovanni Naldi è il nuovo fidanzato di Michela Quattrociocche/ Dimentica Aquilani e..

Solo poche settimane fa Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani annunciavano la loro separazione. Dopo anni di grande amore e due figlie, Aurora e Diamante, il calciatore e l’attrice si sono detti addio, non senza il grande dispiacere dei fan. Oggi però il settimanale Chi lancia un inaspettato scoop che riguarda la coppia e che svela che nel cuore della Quattrociocche ci sarebbe già un altro uomo. “Michela Quattrociocche ricomincia da Giovanni” annuncia il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Alberto (Aquilani, ndr) ed io per un accordo preso con i legali, abbiamo scelto di non rilasciare interviste sulla nostra separazione. In questo momento posso solo dire che sono felice”, ha dichiarato ancora l’attrice.

Michela Quattrociocche conquistata da Giovanni Naldi: ecco chi è

Il settimanale di Signorini continua dunque annunciando che l’attrice ha già un nuovo amore: “Il cuore di Michela Quattrociocche, dopo la fine del matrimonio con Alberto Aquilani, da cui sono nate due figlie, Aurora e Diamante, è tornato a battere.” Così svela l’identità del fortunato: “Lui si chiama Giovanni Naldi, imprenditore della nota famiglia di albergatori che vanta nel loro palmares anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma.” Ma com’è scoccata la scintilla tra i due? “È stata proprio la lussuosa struttura a farli incontrare.” si legge ancora. Non è tuttavia chiaro come abbia reagito Aquilani alla notizia del nuovo amore dell’ex compagna e se anche nel suo cuore ci sia qualcuno di speciale al momento.





