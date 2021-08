Giovanni Scialpi, Shalpy/ Dall’addio alla musica alla crisi: “Non sono una cattiva persona”

Giovanni Scialpi, che dal 2012 si fa chiamare Shalpy, ha fatto discutere alcuni mesi fa per delle dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Rolling Stone. Il celebre cantante ha parlato di Covid e di crisi e, dopo l’annuncio del ritiro dal mondo della musica, ha ammesso di vivere un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico e di cercare lavoro. “Posso affrontare tanti ambiti professionali: non sono una cattiva persona e vorrei aiutare il prossimo come fa un prete in chiesa o un professore a scuola. – raccontava il cantante de Il dolore nel cuore, che poi spiegava – Purtroppo oggi il 90% delle persone che fanno il mio mestiere non vengono calcolate né dallo Stato né dall’immaginario collettivo. Forse si ha l’idea che l’artista campi d’aria”.

Shalpy piange a "Storie Italiane"/ "Ho il vuoto dentro e il conto in banca congelato"

Shalpy, gli insulti omofobi e la decisione del cantante

Negli ultimi tempi il cantante Giovanni Scialpi si è anche ritrovato al centro di un brutto episodio social. Su Twitter ha infatti ricevuto insulti omofobi: “cu*atton”, è stato l’insulto che il cantante ha ricevuto da un uomo sul web, al quale ha poi risposto prontamente così: “E qui parte la denuncia alla Polizia. Questo è un altro che finisce in tribunale penale”. Shaply, d’altronde, non è più disposto a subire un trattamento simile, anche perché non è la prima volta che riceve insulti sul web. Da qui la decisione di agire per vie legali contro chiunque continui ad usare parole di questo genere. Intanto, lo scorso anno si è parlato di Scialpi anche per una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, poi sfumata per questioni di budget. Che possa essere nella Casa di Canale 5 quest’anno?

