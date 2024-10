Fedeli in pellegrinaggio a Trevignano per incontrare Gisella Cardia

Fedeli in viaggio dalla Francia fino a Trevignano per incontrare la veggente Gisella Cardia. I giornalisti di Mattino 4 hanno telefonato in incognito all’ente che si è occupato di organizzare il viaggio che dovrebbe portare in Italia decine e decine di fedeli pronti ad incontrare la veggente che racconta di vedere la Madonna ogni tre del mese. L’ente, in collegamento telefonico, spiega: “Sì, organizziamo viaggi in Italia per incontrare i profeti. Andiamo anche a Trevignano. Non posso dirle se si può incontrare anche Gisella Cardia, ma se mi lascia un’email le mando la documentazione e la faccio contattare di chi si occupa di organizzare questo viaggio che si terrà dal 30 marzo al 9 aprile. Sono 1950 euro tutto compreso”.

Sull’annuncio promozionale che è stato pubblicato sul sito web francese, si legge “Il tour dei profeti. Pellegrinaggio in Italia”. Non si capisce bene da chi sia stato organizzato ma si vede che, a partire da settembre 2024, è in programma questa gita religiosa nel nostro Paese che farà tappa anche a Trevignano per permettere ai fedeli di incontrare proprio Gisella Cardia. Sullo sfondo dell’annuncio c’è il Colosseo e i Fori Imperiali: non sono chiare le altre tappe del tour.

Nonostante il sequestro del campo dove Gisella Cardia spiegava di vedere la Madonna ogni tre del mese, la veggente prosegue nelle sue attività. Tramite dirette sul web, la donna continua a raccogliere soldi da tutto il mondo. La Chiesa Cattolica ha già dichiarato false le apparizioni delle quali Gisella spiega da tempo di essere protagonista: nonostante ciò, in Italia i fedeli continuano a credere alle parole della donna e anche in Europa si organizzano gite e tour per venire in Italia a conoscere la veggente di Trevignano.