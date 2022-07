Giuditta Rissone, moglie di Vittorio De Sica/ Quel retroscena sul terrore del marito: “Al teatro lei doveva…”

Giuditta Rissone, chi è la moglie di Vittorio De Sica e mamma di Emilia

Giuditta Rissone è stata una celebre attrice di teatro e del cinema ed è stata anche la moglie di Vittorio De Sica. Dalla loro relazione è nata Emilia, prima figlia del celebre attore (che ne avrebbe poi avuti altri da relazioni clandestine). Proprio Emilia, detta Emi, raccontò di sua madre e del rapporto con suo padre in un documentario, “Mia madre, Giuditta Rissone”, i cui rivelò come i due siano diventati complici proprio grazie allo stesso amore per la recitazione.

“È stata lei a spingerlo. – raccontò Emilia De Sica, raccontando poi un inedito retroscena – Mamma mi diceva che papà quando doveva entrare in scena era terrorizzato, allora lei gli prendeva la mano, gli metteva le unghie nella carne e allora lui attaccava.”

Giuditta Rissone e Vittorio De Sica, racconti inediti del loro amore

Emilia De Sica ricordò che quando suo padre iniziò a fare cinema, “mia madre ha detto ‘Io mi ritiro’. Già con la mia nascita lei si voleva ritirare, poi non è salita più sul palcoscenico. Ha fatto qualche film, più che altro per vile denaro perché voleva avere dei soldi non solo del marito ma anche suoi. – e ancora – Lei ha recitato anche quando era incinta, si vestiva in modo che non si vedesse, ha recitato quasi fino all’ultimo.”

Un altro interessante ricordo della figlia di Giuditta Rissone e Vittorio De Sica arriva poi quasi alla fine del documentario, quando la donna racconta: “Mio padre era un ottimo insegnante di recitazione, quando insegnava ai bambini diventava anche lui un bambino. La sua scuola però è stata il teatro e mia madre è stata la sua maestra.”

